Fans de Bob Esponja, esto les interesa: habrá concierto sinfónico en CDMX

Para los fans de Bob Esponja, hay una noticia que les tocará el corazón: el personaje más querido de Fondo de Bikini llega a un concierto sinfónico que promete despertar toda la nostalgia de la serie.

Este evento se perfila como una experiencia única, donde la música, la emoción y los recuerdos se mezclan para transportarte a las profundidades del mar, hogar de este icónico personaje de pantalones cuadrados.

Bob Esponja concierto sinfónico

Este concierto será un espacio imperdible para los fans, ya que contará con la participación de Luis Carreño, voz oficial de Bob Esponja en Latinoamérica, quien interpretará canciones en vivo acompañado por una orquesta sinfónica.

La dirección y los arreglos estarán a cargo de Denisse Martínez Estrada, lo que garantiza una experiencia musical de alta calidad.

Pero eso no es todo: el evento también incluirá distintas actividades para los asistentes, creando una atmósfera completamente inmersiva.

Entre lo que podrás encontrar están:

Zonas temáticas

Zonas temáticas Comida

Juegos

Experiencias especiales

Diferentes tipos de boletos

Sin duda, será un plan ideal para niños, niñas y adultos que crecieron viendo la serie, convirtiéndolo en un evento perfecto para toda la familia. Puedes preguntar por sus boletos a través de sus redes.

¿Cuándo es el concierto de Bob Esponja?

Si no quieres perderte esta aventura en Fondo de Bikini, aparta la fecha: el concierto se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril.

Gracias a su impacto en distintas generaciones, Bob Esponja sigue siendo un referente, y ahora podrás revivir sus frases más icónicas con la voz original que marcó a millones en Latinoamérica.

Bob Esponja llega a concierto sinfónico en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva / Ilustrativa

¿Dónde ver el concierto sinfónico de Bob Esponja?

El evento se realizará en el Bosque de Aragón, ubicado en Avenida 608, puerta 8, colonia San Juan de Aragón II Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, la opción más cercana es el Metro Bosque de Aragón de la Línea B, que te deja a pocos minutos del recinto.

Bob Esponja llega a concierto sinfónico en CDMX: dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

¿Quién es Luis Carreño?

Luis Carreño es uno de los actores de doblaje más reconocidos en Latinoamérica. Su voz ha dado vida a personajes entrañables de la animación, siendo especialmente recordado por interpretar a Bob Esponja.

Además, ha participado en otros proyectos como: CatDog y Max Steel. Su talento lo ha convertido en una de las voces más queridas por varias generaciones.

Si eres fan de Bob Esponja, este concierto sinfónico es una oportunidad perfecta para disfrutar en familia. Prepárate para vivir una experiencia llena de nostalgia, música y emoción, en un viaje directo a Fondo de Bikini, pero con una atmósfera completamente sinfónica.