México avanza gracias a una combinación única de talento, resiliencia e innovación. En cada industria —desde alimentos y salud hasta finanzas y tecnología— existen empresas que fortalecen el tejido económico nacional y generan oportunidades para millones de personas. Esa visión es el núcleo de Lo Hecho en México Siempre Gana, una campaña que reconoce el valor estratégico de consumir productos y servicios hechos en México.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la campaña busca visibilizar cómo cada decisión de consumo impacta directamente en el empleo, la inversión y el desarrollo productivo del país. Elegir lo hecho en México significa respaldar cadenas de valor que impulsan crecimiento y competitividad.

En el contexto de la justa deportiva, esta conversación adquiere mayor relevancia. México se prepara para colocarse frente al mundo como sede de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, pero también como una economía dinámica, innovadora y con capacidad de competir globalmente. Con cerca de 5,000 empresas respaldadas por el sello Hecho en México®, el país consolida una narrativa de confianza y progreso.

Marcas que acompañan la vida diaria de millones de mexicanos

El sexto grupo de marcas participantes representa empresas que han logrado integrarse profundamente en la vida cotidiana de los consumidores, ya sea desde el bienestar, la alimentación o los servicios esenciales.

Danone mantiene un papel clave dentro del sector alimentario, promoviendo productos enfocados en nutrición y bienestar. Su presencia en millones de hogares refleja la importancia de la alimentación como base del desarrollo social.

Coca-Cola México continúa siendo una marca con fuerte conexión emocional en el país. Su presencia en reuniones, celebraciones y momentos compartidos la ha convertido en parte de la memoria colectiva de generaciones.

Farmacias del Ahorro ha fortalecido el acceso a soluciones de salud y bienestar, consolidándose como un actor clave en la cercanía y disponibilidad para millones de personas.

Cortesía

Infraestructura digital y tecnología con sello mexicano

Banco Plata representa la evolución del sector financiero hacia experiencias más ágiles, accesibles y digitales. Su propuesta tecnológica responde a una demanda creciente por herramientas financieras simples y eficientes.

Por su parte, KIO simboliza la transformación digital de los negocios en México. Su infraestructura tecnológica y soluciones de data center, nube y ciberseguridad han sido fundamentales para acelerar la modernización de empresas en distintos sectores.

Lo Hecho en México Siempre Gana demuestra que el desarrollo nacional ya no depende únicamente de industrias tradicionales; hoy también se construye desde la innovación tecnológica, la digitalización y la conectividad. Apostar por lo hecho en México es invertir en un futuro más competitivo, resiliente y preparado para los retos del mañana.