Tigre Kenzo es capturado tras cuatro días de búsqueda en Tepetlaoxtoc; así fue el operativo

Después de cuatro días de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la captura segura del tigre de bengala "Kenzo", ejemplar que permaneció en libertad desde finales de junio en el municipio de Tepetlaoxtoc.

Dicho acto movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, quienes estuvieron día y noche buscando al ejemplar el cual derivado a las condiciones climáticas adversas en los últimos días no pudo ser capturado rápidamente.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, la captura se logró la mañana de este jueves 2 de julio mediante un operativo interinstitucional coordinado que se utiliza para atender emergencias complejas.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, detalló que una vez que el felino fue ubicado por los equipos de búsqueda, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo correspondiente para su captura, el cual consistió en la sedación controlada del animal.

El operativo para localizar a Kenzo comenzó luego de que el ejemplar escapara de un predio particular en Tepetlaoxtoc, generando preocupación entre habitantes de la zona. Durante cuatro días, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo que incluyó:

Patrullajes terrestres en comunidades y zonas cerriles.

Patrullajes terrestres en comunidades y zonas cerriles. Uso de drones para reconocimiento aéreo.

Colocación de cámaras trampa y monitoreo permanente.

Recorridos con personal especializado en fauna silvestre.

Coordinación entre cuerpos de emergencia, seguridad y autoridades ambientales.

Las autoridades mantuvieron vigilancia permanente en caminos rurales y emitieron recomendaciones a la población para evitar acercarse al ejemplar o intentar capturarlo por cuenta propia.

Tras confirmar la captura, Protección Civil del Estado de México agradeció la colaboración de todas las instituciones involucradas y reconoció la participación de la ciudadanía por atender las recomendaciones emitidas durante los días que duró el operativo.