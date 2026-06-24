Temen colapso de puente en la Chalco-Cuautla por reparaciones "superficiales"

Automovilistas y transportistas externaron su temor ante el posible colapso de un puente vehicular ubicado en el kilómetro 38.5 de la carretera Chalco-Cuautla, a la altura de la comunidad de SanAndrés Metla, en el Estado de México.

“Se abrió porque los carros pasan y el peso le ganó, se fue de lado y el puente se abrió. Se abrió el puente y con el peso se abrieron como 15 metros, 15 metros que le ganó la carga de los camiones, se va del lado. Qué bueno que le cerraron para que no se expongan los vehículos pesados, más que nada”, contó Vitaliano Ramírez, un automovilista

Los reportes indican que la zanja se abrió el pasado fin de semana. Conductores acusan que las reparaciones son superficiales.

“Están echando nada más cemento y le están poniendo los polines para que según agarre el puente pero la verdad no creo que sea seguro, es lo más básico lo que están haciendo como para que sea más rápido el puente y puedan pasar, pero no creo que sea seguro eso el cualquier momento se puede abrir”, dijoAlán René, otro automovilista

Reproducir Se abre zanja de 15 metros en puente de San Andrés Metla.

Aseguran que solo están poniendo grava y cemento, por lo que temen no soporte las toneladas que diario circulan por ahí.

"Sí tenemos mucho temor. A mí todos los conductores que pasan (dicen que) se puede en cualquier momento caer, abrir y va a ser peligroso; esa es mi preocupación, por mí y por los que trabajamos aquí pues están rellenando con grava y cemento, eso es para que digan que los están arreglando, pero es cosa que no es cierto, eso se va a caer”, advirtió Juan Carlos Rodríguez, automovilista.

Exigen que las autoridades hagan un estudio a fondo de los daños que pueda tener el puente a fin de evitar una tragedia.

"Es un riesgo para las unidades pesadas, los tráilers que pasan en la orilla. Es un chicle que le ponen porque al momento que abra sí va se va abrir, se va volver abrir yo creo que se debe reparar bien bajo del puente y sobre de eso, sobre lo macizo para que agarre bien la compactación del asfalto”, dijo Vitaliano Ramírez.