Con respaldo federal, recuperan 124 viviendas invadidas en Ecatepec

En un año se ha logrado recuperar 124 viviendas que habían sido invadidas, las cuales se ubican en todas las secciones del fraccionamiento Los Héroes, en Ecatepec, también se lograron rescatar espacios públicos de la primera sección.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recordó que en esta comunidad los vecinos vivieron atemorizados durante años, al ser el fraccionamiento cuna de la operación de grupos generadores de violencia, “pero se recuperó la gobernabilidad y hoy la realidad es radicalmente distinta con la intervención de las autoridades”, añadió.

Ya son 124 inmuebles recuperados en Los Héroes, lo que hicieron fue en detrimento de la gente y de la paz; por intereses mezquinos, gobernaron los que actuaron en contra de la gente, pero ahora le toca al pueblo y trabajamos para que salgan adelante las comunidades”, destacó la presidenta municipal.

Foto: Especial

Cisneros exhortó a los vecinos a organizarse para recuperar los espacios públicos, a mantenerlos ordenados y limpios, para nunca más permitir que se invadan o se utilicen para actividades que afecten a la gente.

Destacó que existe una coordinación consolidada entre los tres niveles de gobierno, con reuniones frecuentes en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Secretaría de Gobernación y con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Informó que el gobierno municipal continuará en el fraccionamiento para mejorar los espacios públicos, además de que se proyecta una intervención social con la construcción de la Casa del Adolescente.

Como parte de la estrategia federal, se mantendrá una presencia de la Secretaría de Marina, fuerzas estatales y municipales en estos fraccionamientos para garantizar el orden y la tranquilidad de la comunidad.