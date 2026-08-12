Vecino furioso asesina a lomito al que acusó de morder a su hijo

“El Güero”, un perrito mestizo, fue asesinado a balazos por un vecino de la calle Río Bradano en el fraccionamiento Urbi en Tecámac, Estado de México, presuntamente porque habría mordido a su hijo de 10 años, aunque los vecinos aseguran que era un perrito manso.

En un video, difundido en redes sociales, se aprecia cómo el hombre armado le dispara en repetidas ocasiones al lomito callejero que era alimentado por los vecinos.

Estábamos en la puerta de mi casa, cuando escuchamos unas detonaciones, pero no sabíamos si eran cohetes o balazos, salimos y en eso iba subiendo mi vecino diciendo que el perrito mordió al niño; en ese momento el perrito ya estaba muerto en la banqueta, desangrándose” , narró Erika.

Los vecinos también narraron que “El Güero” tuvo mala suerte durante su corta vida.

Foto: Especial

Ese perrito fue abandonado, primero vivía en un departamento del fondo, pero lo dejaban solo, otro vecino se empezó a hacer cargo de él, pero también lo abandonó, por eso con unas vecinas quedamos de acuerdo que se quedara aquí, porque era inhumano dejar al perrito”.

Sin embargo, ahora su vida acabó, luego de que supuestamente agrediera a un niño, pero los vecinos aseguran que era tranquilo, incluso recuerdan que jugaba con niños y les daba la pata.

Mi hija se le acercaba, no la mordía, el perrito nunca fue agresivo con mi hija”.

Los habitantes de la calle Río Bradano no se explican qué sucedió, porque el presunto agresor, quien trabaja en seguridad privada, era tranquilo; sin embargo, exigen justicia para “El Güero”.

Los restos del perrito fueron enterrados por los vecinos en un jardín cercano, mientras que el presunto agresor se dio a la fuga junto con su familia, por lo que su vivienda es resguardada por policías municipales por el delito de maltrato animal.