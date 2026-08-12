Encarcelan a sujeto que abusó de su sobrina en Edomex; se ocultó 2 años

Después de pasar casi dos años oculto, un sujeto identificado como Alejandro N ya está tras las rejas; anoche fue ingresado al Penal de Barrientos, en el Estado de México, luego de que agentes de la Fiscalía mexiquense lograron ubicarlo y detenerlo en Querétaro.

El detenido es acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la pequeña tenía apenas 4 años. El caso causó indignación porque anteriormente había quedado en libertad por decisión de un juez, debido a que la menor no pudo precisar la fecha y hora exactas en que habría ocurrido la agresión.

Tras quedar libre, el agresor sexual se escondió de las autoridades durante cerca de dos años, hasta que finalmente fue localizado en Querétaro. Agentes de investigación del Estado de México trabajaron con policías de Querétaro. Una vez ubicado, se cumplimentó la orden de reaprehensión que tenía pendiente y fue entregado a las autoridades mexiquenses.

Finalmente fue trasladado al Estado de México y anoche llegó al Penal de Barrientos, donde quedó recluido mientras continúa el proceso penal en su contra por el delito de abuso sexual contra una menor.