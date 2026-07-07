Detención de dos profesores del Celestino Freinet provoca bloqueo en la México-Puebla

Con detonaciones de arma de fuego y un enfrentamiento entre padres de familia contra policías de Ixtapaluca, se llevó a acabo de la detención de dos profesores en un Centro Escolar Celestino Freinet, en el Estado de México.

De acuerdo a los primeros reportes, una madre de familia solicitaba la intervención de la policía debido a que su hijo de preescolar había sido víctima de presuntos tocamientos por parte de un director.

Sin embargo, a la fuerza entraron elementos de la policía municipal, quienes tuvieron roces con los padres de familia, quienes trataron de impedir de la detención de los profesores.

Con lo que podían, los policías rompieron la puerta de la dirección del plantel, para sacar a unos de los profesores y detener a otro, ninguno de los dos relacionados con el hecho que se señalaba. Ante la oposición de los padres de familia y vecinos, uno de los elementos de seguridad pública a mitad de la calle detonó su arma.

De acuerdo al Ayuntamiento de Ixtapaluca, hay un oficial herido y por lo menos dos unidades dañadas. Aseguran que fue solicitado el apoyo por parte de una madre de familia y ellos fueron agredidos por parte de vecinos.

Ante los hechos registrados, los padres de familia y profesores llevan a cabo un bloqueo desde las 4 de la tarde sobre la autopista México-Puebla para denunciar los abusos de la policía municipal. Están exigiendo la presencia de Derechos Humanos y de la gobernadora Delfina Gómez, debido a que el alcalde de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, no se ha presentado en el lugar.

En Oaxaca bloquean la carretera por falta de luz

Por Patricia Briseño

En días pasados, debido al apagón masivo que afectó a cientos de familias zapotecas por casi una semana, habitantes de las comunidades de Monte Águila, San Antonio Tutla y Ejido Madero, Oaxaca, bloquearon la carretera federal 185 Transístmica, tramo Sayula de Alemán- Matías Romero.

La protesta dejó incomunicada la zona norte del Istmo de Tehuantepec con el estado de Veracruz.

La manifestación respondió a un apagón masivo que afecta a cientos de familias por unos cinco días.

Refirieron que la inacción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afecta en sus actividades cotidianas.

La falta de electricidad impacta en las actividades cotidianas de la comunidad: la conservación de alimentos, el suministro de agua mediante equipos de bombeo, actividades escolares, actividades comerciales y quehaceres del hogar, entre otras”, coincidieron las personas afectadas.

La Policía Vial Estatal informó que el bloqueo inició alrededor de las siete de la mañana en el kilómetro 168 de la carretera 185 Transístmica, en el punto conocido como Las Malvinas, antes de la población de Palomares.

Representantes comunitarios señalaron que la vía del diálogo institucional se agotó tras decenas de oficios ignorados por la empresa del Estado.

Asimismo, al paso de las horas otras comunidades se sumaron a la protesta como es el caso de San Juan Mazatlán, que determinó participar activamente en el bloqueo de la carretera Transístmica.