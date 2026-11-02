Pemex localiza toma clandestina en Ecatepec

Elementos de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron una presunta toma clandestina de combustible en la colonia El Charco, en la zona de Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México. El hallazgo ocurrió a un costado de la autopista Siervo de la Nación, donde autoridades investigan el posible uso de una nave industrial para el almacenamiento de hidrocarburos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha confirmado qué tipo de combustible circulaba por la instalación, si gasolina o diésel.

La conexión fue localizada debajo de un puente vehicular. Personal de inteligencia y cuadrillas de Pemex realizan excavaciones para seguir el trayecto de una manguera de dimensiones reducidas y establecer su punto de llegada.

Las primeras indagatorias apuntan a que la instalación podría extenderse hasta una nave industrial ubicada en las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar el recorrido completo y determinar si el inmueble era utilizado para recibir o almacenar combustible extraído ilegalmente.

El hallazgo dio paso a una revisión de la zona para identificar posibles conexiones adicionales y establecer cómo operaba la presunta infraestructura.

Imágenes aéreas muestran bidones en una nave industrial

Imágenes captadas desde el aire muestran el recorrido de la manguera hacia un complejo de instalaciones industriales. En una de las naves se observa una acumulación de bidones y tarimas, elementos que podrían haber sido utilizados para almacenar hidrocarburos.

Otra estructura aparece conectada con el inmueble identificado durante las inspecciones. Desde las imágenes aéreas y el exterior no se aprecia movimiento de personas, por lo que también se desconoce si el predio se encuentra ocupado.

Para ingresar y revisar formalmente las instalaciones, las autoridades deberán realizar las acciones jurídicas correspondientes.