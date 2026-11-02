Con Julieta Venegas termina el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 "El Viento Nos Une". 

Con un multitudinario concierto de la cantante Julieta Venegas en la explanada municipal, concluye esta noche el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 "El Viento Nos Une".

Durante cinco días consecutivos, miles de familias ecatepenses disfrutaron de una variada oferta artística, musical y formativa de manera completamente gratuita en 18 sedes desplegadas a lo largo del municipio.

El evento, desarrollado del 28 de octubre al 02 de noviembre, reunió a más de 200 artistas nacionales y locales.

La programación abarcó géneros para todos los públicos, desde hip hop, reguetón y rock urbano hasta música electrónica, infantil, afrodescendiente y jazz.

Durante la jornada de clausura, la alcaldesa Azucena Cisneros destacó la importancia de abrir espacios públicos para el arte y la convivencia social.

La cultura es un derecho humano. Con cultura y seguridad recuperamos la dignidad de Ecatepec", afirmó ante los asistentes en el marco de los festejos.

Las actividades iniciaron el pasado 28 de octubre con un concurrido desfile de comparsas, bandas de música, mojigangas y contingentes caracterizados con temáticas del Día de Muertos, cuyo recorrido partió del emblemático Puente de Fierro hasta la explanada municipal.

En este mismo punto central, los asistentes pudieron admirar una mega ofrenda y participar en la elaboración de pan de muerto tradicional utilizando dos hornos artesanales de adobe alimentados con leña.

La descentralización de la cartelera permitió llevar espectáculos de primer nivel a distintos barrios y comunidades.

El Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 "El Viento Nos Une" reunió a más de 200 artistas nacionales y locales. Especial

En el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas se vivió una intensa jornada de rap y freestyle con figuras como Azuky, RC y Danger; mientras que el deportivo Alfredo del Mazo vibró con el rock de Sur 16, Rod Levario, Banda Bostik y Tex-Tex.

Por su parte, el parque Bicentenario Hank González alojó un emotivo homenaje al trovador Gabino Palomares con la participación de Nina Galindo y El Palomar.

Asimismo, el recinto deportivo Valle de Santiago presentó funciones de circo y cabaret a cargo de Triciclo Circus Band y Operación Mamut.

La diversidad sonora también incluyó exponentes del techno rave e agrupaciones de jazz y cumbia como Son Rompe Pera, sirviendo de preámbulo para el broche de oro a cargo de Julieta Venegas, reuniendo a la comunidad en un cierre festivo.