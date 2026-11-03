Les valió el trabajo del pueblo: En moto destrozan tapetes de Día de Muertos en Atenco

Los tapetes de aserrín por Día de Muertos que el pueblo de San Francisco Acuexcomac hizo en horas de trabajo, paciencia y mucho cariño, quedaron arruinados en cuestión de segundos y es que tres sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron por encima de estos y destruyeron su belleza.

Los videos muestran los tapetes intactos en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana del 2 de noviembre se ve a los vándalos pasar por encima de ellos, solo por “diversión”. En las imágenes además se observa cómo los sujetos incluso utilizan los pies para deshacer parte de los diseños que los habitantes habían elaborado con tanto cuidado.

Lo ocurrido provocó una fuerte indignación entre los vecinos, quienes compartieron los videos para exhibir a los responsables y exigir que respondieran por los daños.

La gente enojada Especial

Los tapetes formaban parte del festival de Día de Muertos "Viviré por Siempre", una celebración que los habitantes de Acuexcomac mantienen viva; ellos acostumbran cubrir tramos de la calle San Francisco con enormes figuras hechas de aserrín de colores, en años anteriores han formado calaveras, flores, calabazas, panes de muerto y hasta perros xoloitzcuintles.

Vándalos Especial

La colorida ruta, conocida como "Camino al cielo", conecta la iglesia de San Francisco de Asís con el panteón del pueblo, los tapetes llegan a extenderse por más de cuatro cuadras, con la participación de habitantes y artesanos.

Por ese camino pasan las familias que llevan flores de cempasúchil a las tumbas de sus seres queridos. Así que, además de ser obras artesanales, los tapetes tienen un significado muy especial para quienes año con año recuerdan a sus difuntos.

Tras difundirse las imágenes, el comité organizador pidió ayuda para identificar a los involucrados y, horas después, se supo que los tres hombres señalados ya habían sido detenidos.

Los detenidos Especial

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Atenco confirmó que los sujetos fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien dará seguimiento al caso y determinará la sanción que corresponda.