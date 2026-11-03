Endurecen penas en el Edoméx: hasta 11 años de cárcel por maltrato animal

El maltrato y la crueldad hacia los animales de compañía ya no son consideraciones puramente morales en el Estado de México; ahora conllevan repercusiones jurídicas.

De acuerdo con la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal de la entidad, las personas que abandonen, golpeen, torturen o causen la muerte de un animal enfrentarán sanciones legales que van desde multas económicas hasta penas de hasta 11 años de prisión en los casos más graves.

La legislación mexiquense reconoce formalmente a los animales como seres sintientes, lo que otorga un marco legal sólido para prevenir, investigar y castigar cualquier acto que vulnere su integridad física y emocional.

Qué sanciona la ley y cuáles son las penas

Entre las conductas sujetas a sanción se encuentran el abandono en la vía pública, la desnutrición provocada por negligencia, el hacinamiento, la organización o participación en peleas de perros y cualquier manifestación de violencia física.

Dependiendo de la gravedad del delito y su clasificación en el código penal, el abanico de sanciones administrativas y penales abarca desde amonestaciones, trabajo comunitario y arrestos, hasta multas económicas que oscilan entre los $117.31 y los $35,193.00 pesos.

Autoridades locales precisaron que la pena máxima de 11 años de cárcel no se aplicará de forma automática a cualquier falta, sino que se reservará para los supuestos más extremos de crueldad, tortura o muerte intencional de la mascota.

Asimismo, la normativa distribuye responsabilidades directas en los 125 municipios del estado para garantizar el cumplimiento de estas medidas e impulsa un modelo de convivencia que reconoce la existencia de las familias multiespecie, donde los animales son integrados formalmente al núcleo familiar.

Con este marco normativo, el Estado de México busca erradicar la impunidad ante el abuso animal. Especial

Importancia del Registro Único de Animales de Compañía

Como parte de las acciones preventivas, el gobierno mexiquense promueve el Registro Único de Animales de Compañía.

Este trámite, totalmente gratuito, permite vincular de manera oficial a perros y gatos con sus tutores responsables, facilitando su localización en caso de extravío y asegurando que las obligaciones de cuidado sean asumidas plenamente.

Con este marco normativo, el Estado de México busca erradicar la impunidad ante el abuso animal y sentar un precedente en la protección de los derechos de los seres sintientes.