Donación de cabello en Toluca: fechas, requisitos y servicios del Trenzatón 2026

El Gobierno del Estado de México realizará el Trenzatón 2026 el próximo 17 de noviembre, una jornada de donación de cabello para elaborar pelucas oncológicas destinadas a personas que han perdido el cabello a causa de tratamientos contra el cáncer.

La actividad comenzará a las 9:30 horas en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) recibirá donaciones, ofrecerá cortes de cabello gratuitos y brindará servicios de salud y bienestar.

Como parte de la jornada, el DIFEM entregará 85 pelucas oncológicas a nuevas personas beneficiarias y habilitará un registro para quienes necesiten solicitar una prótesis capilar sin costo.

Karina Labastida Sotelo, directora general del DIFEM, informó que también se organizará una feria de actividades recreativas y servicios para pacientes, familiares y personas cuidadoras.

¿Cómo donar cabello en el Trenzatón 2026?

Las personas interesadas podrán acudir al Parque Metropolitano Bicentenario, ubicado en Paseo Tollocan s/n, colonia Universidad, en Toluca. En el lugar habrá estilistas capacitados para realizar cortes de trenzas, modelado de cabello y adaptación de pelucas.

Para participar en la donación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Longitud mínima: 10 centímetros para niñas y niños, y 20 centímetros para personas adultas.

Tipo de cabello: se acepta cabello lacio, ondulado, rizado, con canas o teñido de color uniforme.

Condiciones: el cabello debe estar en buenas condiciones; no se aceptará cabello maltratado, deshidratado o cortado en capas.

Presentación: la donación debe entregarse en una bolsa de plástico hermética, con el cabello sujeto en una trenza o coleta y asegurado con ligas en ambos extremos. Servicios gratuitos de salud y bienestar Además de recibir donaciones, el Trenzatón ofrecerá atención médica y actividades para las familias mexiquenses. Mastografías y pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH).

Consulta médica general y atención odontológica.

Vacunación y pruebas rápidas de glucosa, triglicéridos y colesterol.

Atención psicológica y diagnóstico nutricional.

Servicios quiroprácticos y clínica de la memoria.

Talleres de automaquillaje, miniestética y microblading para la pigmentación de cejas.

Entrega de ayudas funcionales y lentes para vista cansada.

Asesoría jurídica y orientación sobre huertos HortaDIF.

Actividades recreativas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde donar cabello durante todo el año? El DIFEM recordó que la campaña de donación de cabello es permanente. Quienes no puedan asistir al Trenzatón podrán entregar sus donaciones durante todo el año en los siguientes puntos de Toluca: Oficinas centrales del DIFEM, en Paseo Colón esquina con Paseo Tollocan.

Unidad de Procuración de Fondos, en Puerto de Palos número 211.

Oficinas del Ranchito, en José Vicente Villada número 451.