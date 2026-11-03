Cae líder de Los Linos en Edomex, es generador de violencia en Morelos: García Harfuch

Lino Adame Sotelo, alias “El Patrón” o “El Señor”, señalado como presunto líder de Los Linos, uno de los principales grupos generadores de violencia en Morelos, fue detenido en Ixtapaluca, Estado de México, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvo en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”.

“El detenido es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos”, indicó.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, García Harfuch explicó que este grupo está relacionado con los delitos en extorsión, homicidios y robo de vehículos, y cuenta con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

Agregó que la detención de El Patrón se suma a la captura de sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo, en un operativo realizado en mayo pasado, en el que resultaron heridos dos elementos de la SSPC.

“Esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

“Durante aquella intervención, dos compañeros de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno requirió ingreso de urgencia a quirófano”, destacó.

García Harfuch agradeció a las gobernadoras de Morelos, Margarita González Saravia, y del Estado de México, por los apoyos para capturar a los integrantes de Los Linos.

“Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora @margarita_gs. “Agradecemos a la gobernadora del Estado de México, maestra @delfinagomeza, el apoyo para esta detención realizada en su entidad”, indicó.

Tráfico

Sobre la detención de Lino Adame Sotelo, El Señor o El Patrón, el Gabinete de Seguridad indicó que las investigaciones establecen que Los Linos, con presencia en los municipios de Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, en donde se les vincula con extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo de vehículos.

Las investigaciones relacionan a este grupo con actividades de trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Agentes federales identificaron la zona de movilidad de El Señor en el municipio de Ixtapaluca, por lo que desplegaron un operativo interinstitucional que llevó a su captura, en posesión de diversas dosis de droga, cartuchos, un vehículo y un arma de fuego.

Adame Sotelo fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.