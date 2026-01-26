Jóvenes ‘pierden’ carro mientras bebían micheladas en Tlalnepantla

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo de amigos, quienes disfrutaban de una tarde de micheladas, pasaron de un momento ameno a una potencial emergencia en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla, Estado de México.

Todo ocurrió cuando el grupo de jóvenes disfrutaba música y micheladas en la vía pública, cuando, de manera inesperada, el auto en el que uno de ellos se encontraba recargado comenzó a deslizarse cuesta abajo por la calle Alcanfores, casi esquina con avenida de los Maestros.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los jóvenes corrieron para intentar detener el vehículo.

Uno de ellos incluso intentó frenar el auto sin soltar su vaso de michelada, pero nada detuvo el movimiento, el automóvil continuó su camino hasta impactarse contra una barda de contención, provocando un fuerte golpe que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

A pesar de la sorpresa y los gritos, los daños se limitaron a la barda, el vehículo y, por supuesto, la michelada que quedó destruida en el intento de frenar la situación, tras el incidente, el auto fue retirado del lugar con apoyo de una grúa y llevado al corralón por faltas administrativas.

El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios que mezclan asombro y humor, y recordando que, sin embargo, muchos internautas coincidieron que este suceso pudo haber terminado en tragedia, atropellando a alguno de los jóvenes del grupo de amigos, o a alguna persona que se encontrada en el lugar equivocado.

El hecho también llamó a la reflexión, y es que apoyarse en un auto estacionado cuesta abajo puede ser más peligroso de lo que parece, y un descuido puede pasar de un momento alegre a un accidente inesperado, como ocurrió en este caso, en el que por fortuna, la situación no pasó a mayores y solo se convirtió en un momento viral de internet.

*brc