Hallan hombre sin vida y abandonado en Naucalpan, Edomex

Una fuerte movilización de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Municipal de Naucalpan en el Estado de México se registró en la colonia Ahuizotla por el hallazgo de un hombre sin vida.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades locales sobre un hombre que se encontraba tirado sin moverse en la calle de Melchor Muzquiz y Ferrocarril Nacional. Al arribar los policías municipales verificaron el hallazgo.

La zona resguardada Ricardo Vitela

Ya no tenía signos vitales

Paramédicos de Naucalpan revisaron al hombre e informaron que ya no presentaba signos vitales por lo que procedieron a acordonar la zona para el arribo de los servicios periciales mexiquenses quienes se harán cargo de los trabajos de ley y el traslado del cuerpo hacia el ministerio público municipal donde se iniciará la carpeta de investigación.

Las autoridades ministeriales investigarán en las diversas cámaras particulares que se encuentran en la zona para ver si pueden aportar algún indicio para la carpeta de investigación.

El hombre portaba un casco de motociclista, una playera clara de manga largo y un pantalón al parecer color rojo.

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