Gobierno federal y estatal rescatan hospitales en el Estado de México

Con el propósito de fortalecer la infraestructura médica y garantizar la atención de las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, impulsan la construcción de 35 espacios médicos exclusivos para mujeres mexiquenses, así como la edificación y recuperación de diversos hospitales en la entidad.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de México, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, detalló las principales obras en desarrollo para atender el rezago en el sector salud del estado.

El encargado de la política interna informó que, como parte de estas acciones, se encuentran en proceso de construcción el Hospital General de Zona en Chimalhuacán y el Hospital de Zona en Nezahualcóyotl. Asimismo, Duarte Olivares puntualizó las labores de reconstrucción e intervención en inmuebles dañados o abandonados en administraciones anteriores.

"Se reconstruirá el Hospital General Valle Ceylán, afectado por los sismos de 2017, y la recuperación de hospitales que permanecieron abandonados durante años, como el Oncológico de Ecatepec", precisó el funcionario estatal ante los legisladores.

Estas acciones forman parte del plan integral coordinado entre el gobierno federal y del Estado de México para ampliar la cobertura sanitaria en los municipios con mayor densidad poblacional y consolidar espacios para la salud femenina en la entidad.