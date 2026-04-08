Capturan a siete personas vinculadas al Cártel Jalisco en Tlalmanalco

En dos acciones diferentes fueron detenidas siete personas en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, entre ellas dos menores de edad y un posible líder identificado como “El Fresa”; todos serían probables integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en la región, que estaría al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal realizaban patrullajes preventivos instruidos en la colonia Pueblo Nuevo, en donde detectaron a un grupo de personas con actitud evasiva, quienes manipulaban bolsas de plástico, al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas.

Conforme al protocolo de actuación, las fuerzas de seguridad les cerraron el paso y solicitaron una revisión de los datos de identificación vehicular y a sus personas; tras la inspección se localizaron 72 bolsas con hierba verde, similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

Ante el hallazgo, los oficiales detuvieron Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que refirieron pertenecer a una célula que opera para el CJNG dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

De acuerdo con las investigaciones, es posible que estén relacionados con el homicidio de una mujer ocurrido el pasado 4 de febrero.

Captura de presunto líder

Con los datos aportados en los trabajos de investigación, en una segunda intervención en la colonia Bella Vista, se logró la captura de Kevin “N”, alias “El Fresa”, de 31 años, señalado como probable líder de la célula delictiva señalada, quien fue detenido junto a Aline “N”, de 26 años.

Al momento de su detención, se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con cargador y cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

Las indagatorias preliminares sugieren que el homicidio habría sido supuestamente ordenado por "El Fresa" debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que se extenderán las investigaciones.

Los siete detenidos, junto con los indicios asegurados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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