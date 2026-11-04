Familia denuncia abuso de autoridad de la Policía Municipal de Ixtapaluca

Luego del choque entre la patrulla 002 de la Policía Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, contra una camioneta particular, el conductor y copiloto de la camioneta denunciaron ser víctimas de abuso policial, ya que fueron sometidos por la fuerza por varios agentes que llegaron a apoyar a sus compañeros.

Las presuntas víctimas, ambas de nombre Francisco y que son padre e hijo, explicaron que el 2 de noviembre circulaban por el camino a San Francisco, cuando una patrulla que circulaba en sentido contrario empezó a invadir el carril.

Cuando nosotros vamos circulando en dirección al oriente, vamos manejando con precaución, mi papá iba al volante y yo como copiloto, cuando de repente vemos que nos obstruye una patrulla el paso, lo que hace mi papá es tratar de evitar el accidente, la conductora de la patrulla iba un poco más rápido, distraída y en estado inconveniente”.

Ante el impacto, los ocupantes de la camioneta resultaron con golpes, cuando descendieron de la unidad notaron que en la patrulla iban un hombre y una mujer que “parecían que estaban intoxicados”.

Mencionó que todos fueron llevados a un hospital en el centro del municipio para su valoración, hasta ese lugar llegaron decenas de policías y ahí fue detenido Francisco hijo, luego de que fuera señalado por la policía como quien conducía la camioneta, cuando quien conducía era su padre.

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, se observa cuando llegan los oficiales de Ixtapaluca, uno de ellos pregunta si el joven era quien conducía.

¿Ese es el que venía manejando, lo reconoces plenamente? Órale, llévatelo”, se escucha decir a uno de los policías, ante los reclamos de la familia.

Debido a que la familia de los afectados intentaron evitar que se lo llevaran, Francisco fue arrastrado hasta una patrulla.

Por este caso, padre e hijo fueron detenidos; sin embargo, después de las primeras diligencias, solo permanecen detenidos los dos conductores.

Mi papá sigue en calidad de detenido, esperando la resolución de esto, pero sigue en calidad de detenido, igual al principio tenían a mi papá en galeras y el policía estaba prácticamente sentado con su esposa en la sala de espera, en lo que nosotros acudimos a levantar el teléfono rojo porque están dando un trato desigual”, agregó

La familia añadió que ya pasaron dos días y todavía no se resuelve la situación ni se ha sancionado a los oficiales que hicieron uso excesivo de la fuerza, por lo que presentarán una demanda y una queja ante derechos humanos.

Estamos en el tema de hacer una denuncia ante la fiscalía de Amecameca, por parte mía y por parte de mi hermana y de algunos otros compañeros”.

Francisco expuso que esperan que se les haga justicia, pues además de que su vehículo es pérdida total, uno de los acompañantes requiere una operación y hasta el momento nadie se ha hecho responsable .