Capturan a madre, padrastro y abuela por abuso contra menor de 3 años

En el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, fueron detenidas tres personas por el presunto abuso sexual en contra de una menor de tres años, quien fue hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones, los detenidos son la madre, abuela y padrastro de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos fueron identificados como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gabriela “N” y/o Gavriela “N”, quienes fueron acusados de los delitos de violación y lesiones en agravio de la niña de tres años.

Las indagatorias del Ministerio Público permitieron establecer que el 19 de octubre la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en colonia Buenavista, municipio de Chimalhuacán, en compañía de su mamá Guadalupe “N” y su padrastro Fidel “N”, momento en que los dos investigados mantenían una pelea verbal y física”.

En algún momento de la discusión, Guadalupe “N” golpeó a su hija y le dijo que obedeciera a Fidel “N”, quien siguió con la agresión física y prosiguió con al abuso sexual, la cual se detuvo porque otra persona llegó a la vivienda.

Ese mismo día, la menor ingresó al Hospital General de Chimalhuacán, en donde su abuela Gabriela dijo a los médicos que la niña se cayó de la litera, lo que habría provocado sus lesiones.

Sin embargo, tras la valoración médica por el estado de salud grave, el médico legista concluyó que sufrió violencia sexual y síndrome del niño maltratado.

Para el 30 de octubre la niña se reportó como grave de salud, con pronóstico reservado, por lo que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Chimalhuacán, en representación de la víctima, presentó la denuncia formal”.

Fue así como el Ministerio Público inició la investigación del caso, lo que permitió identificar a los presuntos responsables, quienes fueron detenidos por los agentes de la FGJEM.

Fidel ‘N’, Guadalupe ‘N’ y Gabriela ‘N’ y/o Gavriela ‘N’ fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de una Autoridad Judicial quien determinará su situación legal”.

Si los detenidos son encontrados responsables, por el delito de violación podrían alcanzar hasta 109 años de prisión y por el de lesiones 21 años.