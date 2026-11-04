Incendio consume fábrica de veladoras en Chimalhuacán, Edomex

Una fábrica de veladoras fue consumida por el fuego en la colonia Acuitlapilco, en el Estado de México sin que se reportaran personas lesionadas. El fuego despertó a los vecinos de la calle San Marcos entre Don Pedro y Canal alrededor de las 4.30 de la mañana, por lo que salieron de sus hogares y solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos.

Así el incendio Especial

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia quienes realizaron maniobras de control, sofocación y enfriamiento de parafina, para lo cual se requirieron 10 camiones cisterna (pipas), una motobomba y tres unidades adicionales.

En estas tareas se contó con el apoyo del ODAPAS, colaborando en la distribución de agua, así como de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, resguardando la zona, mientras que los vecinos por decisión propia decidieron permanecer fuera de sus hogares mientras se controlaba el siniestro que consumió toda la fábrica.