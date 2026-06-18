Zayn en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto 

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, está en medio de una de sus primeras giras tras años de haberse separado de la agrupación que finalmente terminó en el 2015. Ahora el cantante está por regresar a la Ciudad de México para ofrecer un concierto.

Si eres de los fans que irá a presenciar el concierto de Zayn Malik, el cual forma parte de su tour “The Konnakol Tour”, aquí te contamos todos los detalles que debes saber para que disfrutes el show del ex integrante de One Direction.

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¿Cuándo y dónde se presentará Zayn Malik en CDMX?

El cantante regresará a la Ciudad de México y por primera vez se presentará en el Estadio GNP. Cabe mencionar que el año pasado el británico visitó México para ofrecer varios conciertos en el Palacio de los Deportes, sin embargo, por motivos de salud tuvo que cancelar algunos de ellos.

El concierto de Zayn en CDMX este 20 de junio y se espera que comienza a las 9:00 PM.

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Si aún no tienes boletos, estás a tiempo de conseguir el tuyo, aunque ya queda pocos disponibles en Ticketmaster.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

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Probable setlist de Zayn Malik en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Zayn Malik interprete en su concierto.

Nusrat

sHe

Met Tonight

Birds on a Cloud

What I Am

Alienated

Dreamin

Vibez / Talk to Me / Still Got Time

Concrete Kisses

Gates of Hell

BoRdErSz

PILLOWTALK

Lied To

Used to the Blues

Drum Battle Interlude

Take Turns

Fatal

dRuNk

Love Like This / Trampoline

Scripted

Sweat

Die For Me