Zayn en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto
El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP y aquí te contamos los detalles.
Zayn Malik, exintegrante de One Direction, está en medio de una de sus primeras giras tras años de haberse separado de la agrupación que finalmente terminó en el 2015. Ahora el cantante está por regresar a la Ciudad de México para ofrecer un concierto.
Si eres de los fans que irá a presenciar el concierto de Zayn Malik, el cual forma parte de su tour “The Konnakol Tour”, aquí te contamos todos los detalles que debes saber para que disfrutes el show del ex integrante de One Direction.
¿Cuándo y dónde se presentará Zayn Malik en CDMX?
El cantante regresará a la Ciudad de México y por primera vez se presentará en el Estadio GNP. Cabe mencionar que el año pasado el británico visitó México para ofrecer varios conciertos en el Palacio de los Deportes, sin embargo, por motivos de salud tuvo que cancelar algunos de ellos.
El concierto de Zayn en CDMX este 20 de junio y se espera que comienza a las 9:00 PM.
Si aún no tienes boletos, estás a tiempo de conseguir el tuyo, aunque ya queda pocos disponibles en Ticketmaster.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.
Probable setlist de Zayn Malik en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Zayn Malik interprete en su concierto.
Nusrat
sHe
Met Tonight
Birds on a Cloud
What I Am
Alienated
Dreamin
Vibez / Talk to Me / Still Got Time
Concrete Kisses
Gates of Hell
BoRdErSz
PILLOWTALK
Lied To
Used to the Blues
Drum Battle Interlude
Take Turns
Fatal
dRuNk
Love Like This / Trampoline
Scripted
Sweat
Die For Me