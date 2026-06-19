‘Tronchatoro’: las críticas a Esteban Macías por look con falda y playera de México

El conductor Esteban Macías volvió a la polémica luego de mostrar su atuendo mundialista, con una falda y la playera de México.

En los últimos meses el nombre de Esteban Macías ha estado tendencia en redes sociales por su cambio de imagen y estilo de vestir.

De acuerdo con lo que él mismo ha explicado en entrevistas y publicaciones, no se trata de “vestirse como mujer” en el sentido de una transformación de identidad de género, sino de una elección de estilo personal.

Macías ha dicho que le gusta la llamada moda “genderfluid” o sin género, donde se usan prendas que tradicionalmente se han asociado a lo femenino o masculino sin seguir reglas estrictas.

Lejos de alguna orientación sexual, el conductor ha dicho que usa ropa del departamento de mujer porque le gustan los cortes y telas, considera que la ropa “no tiene género” y lo ve como una forma de expresión personal, no como algo ligado a etiquetas.

Esteban Macías sorprende con falda y playera de México

Esteban Macías con look mundialista. Especial

Fue a través de sus redes sociales en donde el conductor decidió mostrar su look mundialista, previo al encuentro que tuvo México contra Corea, en donde la Selección se llevó el triunfo.

Macías publicó un video en donde, con el fondo de la canción ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy, mostró uno por uno los componentes de su outfit: la playera de México, falda, cinturón, calcetas y tenis.

Tras dejar todo en el suelo, hizo un movimiento con el pie y apareció vestido con las prendas que eligió.

Para mostrar el resultado, hizo diversas poses y se mostró sonriente, levantando las manos en señal de triunfo.

GRWM armemos el look para hoy con el jersey negro de la Selección Mexicana”, escribió el conductor.

Críticas por el look mundialista

Esteban Macías con look mundialista. Especial

El video de Esteban Macías rápidamente causó polémica y usuarios de redes sociales se dejaron ir contra el conductor en su cuenta de Instagram con comentarios como:

Tronchatoro.

A mí lo que más me sorprende es que la supuesta novia está encantada.

Te ves mal, ese look no te va, pero te aplaudo tu atrevimiento.

¿Qué pasó con Esteban Macías?

Solo quiere leel que se ve bien.

El príncipe de Shrek.

Y luego no quiere que opinen y sube su vestimenta.

Tronchatoro deportiva.

Ante las críticas, Macías no se quedó callado y contestó a algunos de los comentarios, con palabras altisonantes y defendiendo su look:

No necesito terapia por esto, me encantaría reeducar a un par de imbéciles … y no por ser figura pública la gente tiene derecho a burlarse ... tú también aprende un poco”, fue una de las respuestas que dejó.

Trayectoria y polémicas

Esteban Macías comenzó su carrera en el periodismo de espectáculos y ganó notoriedad al integrarse a Ventaneando. Ahí trabajó durante varios años junto a figuras como Pati Chapoy y se convirtió en una de las caras relacionadas con la cobertura de cine, alfombras rojas y entrevistas con celebridades.

Además de su faceta como conductor, se ha desempeñado como crítico de cine, participando en coberturas de grandes estrenos y eventos cinematográficos. Su perfil dentro del medio siempre estuvo más ligado al análisis de películas que al escándalo de la farándula.

Tras su salida de Ventaneando, continuó trabajando en medios y se incorporó a proyectos como Chismorreo.

La razón por la que su nombre volvió a ser tendencia fue su transformación de estilo, pues comenzó a aparecer con cabello largo, uñas pintadas, maquillaje, accesorios y prendas tradicionalmente asociadas con la moda femenina. Esto provocó una ola de comentarios en redes sociales, desde apoyo hasta críticas.

Hasta ahora, Esteban Macías no ha hecho pública una declaración en la que se identifique como gay. Las especulaciones surgieron principalmente por su manera de vestir, pero la orientación sexual no puede determinarse por la apariencia o la ropa de alguien.

Él mismo ha centrado sus respuestas en hablar de libertad personal, estilo y aceptación, más que en dar explicaciones sobre su vida privada.