Muere 'El Betón', hermano de Germán Lizárraga e hijo de Don Cruz Lizárraga; ¿de qué falleció?

La música regional mexicana está de luto, ya que la dinastía Lizárraga enfrenta una nueva pérdida. Alberto “El Betón” Lizárraga, uno de los hijos de Don Cruz Lizárraga y exintegrante de Banda El Recodo, reconocida agrupación sinaloense, murió el miércoles 12 de agosto a los 75 años.

La noticia fue confirmada por José Ángel Lizárraga, hermano del músico, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de él y compartir mensajes dedicados a su memoria.

Facebook: Banda Lizárraga Musical

Familia de Alberto Lizárraga confirma su muerte

José Ángel Lizárraga recordó a “El Betón” como una persona que estuvo a su lado durante diferentes momentos de su vida. En su publicación expresó el dolor que le causó tener que despedirse de su hermano.

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo”, expresó José Ángel.

Más adelante, el integrante de la dinastía Lizárraga añadió otro mensaje en el que deseó que Alberto encontrara descanso y aseguró que siempre lo llevará en su corazón.

“Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, querido hermano. Nos volveremos a encontrar en la eternidad”, dijo.

Facebook: Banda Lizárraga Musical

Por su parte, Germán Lizárraga compartió las condolencias publicadas por Banda Estrellas de Sinaloa, agrupación que dirige actualmente.

“Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano, Alberto Lizárraga Lizárraga”.

En la misma publicación, los integrantes de la banda enviaron un mensaje de apoyo para la familia del músico.

“Que Dios le reciba en su gloria, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes lo rodean. Le enviamos un abrazo solidario, todo nuestro cariño y más sincero pésame. Estamos contigo”, sentenciaron.

¿De qué murió Alberto “El Betón” Lizárraga?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de muerte de Alberto Lizárraga. Sin embargo, durante los últimos años se habían compartido algunas imágenes relacionadas con los problemas de salud que enfrentaba.

Durante agosto de 2025, “El Betón” realizó una de sus últimas apariciones públicas al recibir un reconocimiento en la cancha Germán Evers. El homenaje fue encabezado por Julio Preciado y también destacó la trayectoria de otras figuras de la música popular, entre ellas su hermano Germán Lizárraga.

¿Quién fue Alberto Lizárraga?

Conocido entre el público como “El Betón”, Alberto Lizárraga perteneció a una de las familias más importantes de la música sinaloense. Durante una etapa de su carrera formó parte de Banda El Recodo, agrupación creada por su padre, Don Cruz Lizárraga.

A principios de la década de los 90, el músico decidió abandonar El Recodo para emprender nuevos proyectos. Uno de ellos fue Banda Mr. Lobo, con la que continuó su carrera dentro del regional mexicano.

Además de encabezar dicha agrupación, Alberto Lizárraga tuvo una participación importante en la integración de Banda Los Recoditos, otro de los proyectos vinculados con la familia Lizárraga.

De acuerdo con su hijo Alberto, la decisión de alejarse de El Recodo provocó diferencias entre “El Betón” y Don Cruz Lizárraga. Este episodio fue recordado durante una entrevista para el canal de YouTube One Studio.

La familia Lizárraga enfrenta otra pérdida

La muerte de Alberto Lizárraga ocurrió aproximadamente dos meses después del fallecimiento de Yolanda Lizárraga, hija de Germán Lizárraga, quien murió a causa de cáncer de mama.