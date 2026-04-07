Tachan de “sexista” a Katherine Schwarzenegger tras presumir un video de Chris Pratt

Una publicación cotidiana terminó colocando a Katherine Schwarzenegger en el centro de la conversación digital. La autora y empresaria compartió un mensaje sobre su relación con Chris Pratt, pero la forma en que expresó su idea abrió un debate inmediato en redes sociales.

Todo comenzó con un video en el que el actor aparece construyendo una casa de muñecas para sus hijas. La escena, pensada como un momento familiar, fue acompañada por una reflexión personal de Katherine Schwarzenegger que no pasó desapercibida.

Katherine Schwarzenegger IG katherineschwarzenegger

El comentario de Katherine Schwarzenegger sobre Chris Pratt

En su publicación, Katherine Schwarzenegger escribió que no logra entender a las mujeres que aseguran no necesitar a sus parejas. En contraste, explicó que ella sí siente que necesita a su esposo, poniendo como ejemplo tareas cotidianas como la que aparecía en el video.

Y es que la actriz aseguró que valora ese tipo de apoyo dentro de su dinámica familiar y que, en su caso, Chris Pratt cumple un rol importante en ese equilibrio.

Aunque el mensaje buscaba resaltar el trabajo en equipo dentro de su matrimonio, la forma en que fue planteado generó interpretaciones distintas entre quienes lo leyeron.

Las reacciones en redes: entre apoyo y críticas

El comentario de Katherine Schwarzenegger provocó respuestas divididas. Por un lado, hubo quienes entendieron sus palabras como una forma de expresar cercanía y reconocimiento hacia su pareja, destacando la importancia de compartir responsabilidades en casa.

Sin embargo, también surgieron críticas. Algunos usuarios consideraron que su mensaje podía leerse como una visión limitada sobre la independencia femenina. Desde esa perspectiva, señalaron que las mujeres no necesitan depender de una pareja para realizar actividades como construir o resolver tareas domésticas.

Otros comentarios fueron más directos y cuestionaron el trasfondo de la frase, calificándola como poco alineada con las conversaciones actuales sobre autonomía y equidad en las relaciones.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt IG katherineschwarzenegger

Una relación que siempre se ha mantenido discreta

Más allá de esta discusión, la historia entre Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger ha sido, hasta ahora, bastante reservada. La pareja comenzó su relación en 2018, tras coincidir en círculos cercanos vinculados a la familia de ella.

Desde el inicio, optaron por mantener un perfil bajo, alejándose de la exposición constante. Un año después, en 2019, se casaron en una ceremonia privada en California, consolidando una relación que ha avanzado lejos del foco mediático.

Con el paso del tiempo, ambos han construido una dinámica centrada en su vida familiar. Padres de dos hijas, han compartido solo momentos puntuales de su día a día, siempre con cierta distancia respecto a la sobreexposición.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt IG katherineschwarzenegger

Entre lo personal y lo público

El caso de Katherine Schwarzenegger vuelve a poner sobre la mesa cómo los mensajes personales pueden adquirir otra dimensión cuando se comparten en redes. Una frase que, en su contexto original, buscaba ser un gesto de afecto hacia Chris Pratt, terminó siendo analizada desde distintas perspectivas.

Hasta ahora, ni Katherine Schwarzenegger ni el actor han respondido directamente a las críticas. Mientras tanto, el video y el mensaje continúan circulando, alimentando una conversación que va más allá de la pareja y se conecta con temas actuales sobre relaciones, roles y expectativas.