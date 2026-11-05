Diego Luna habla sobre su infancia, sus ausencias familiares y Ceniza en la boca

Diego Luna tenía dos años cuando su madre, Fiona Alexander, murió en un accidente automovilístico. Su padre, Alejandro Luna, escenógrafo y arquitecto vinculado al teatro mexicano, lo crió junto a su hermana María.

Décadas después, convertido en padre de dos hijos y con una trayectoria que abarca la actuación, la producción y la dirección, el cineasta encontró en Ceniza en la boca una historia que le permitió explorar su propia idea de la paternidad y las experiencias que vivió en su seno familiar, contó en entrevista para Excélsior.

La película me permite hablar de las ausencias en mi vida y del padre que quiero ser, en contraste con el que les toca a estos dos jóvenes (los personajes de la película) que además tienen un padre totalmente ausente. Es una ausencia normalizada, que nadie se cuestiona”, explicó.

La película, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, sigue a Lucila (Anna Díaz), una joven mexicana que viaja a España con su hermano menor (Sergio Bautista) para reencontrarse con su madre (Adriana Paz), quien emigró ocho años antes para trabajar y mantenerlos. La distancia entre ellas no desaparece con el reencuentro: la hija llega con preguntas y reclamos, mientras la madre carga con su propia versión de las decisiones que tomó.

Más allá de la migración, la historia aborda las fracturas familiares, la salud mental y la manera en que cada persona obtiene respuestas a sus propias interrogantes. “Es una cinta que tiene diferentes lecturas, dependiendo de quién la vea”, dijo Luna.

La paternidad ha acompañado el recorrido del director detrás de la cámara. En 2008 nació Jerónimo, su primer hijo con la actriz Camila Sodi; dos años después llegó Fiona. En 2010, Luna estrenó Abel, su ópera prima, centrada en un niño que asume un papel inesperado dentro de su familia.

Diego Luna acompañado de parte del elenco de la película Ceniza en la boca presentada en el FICMFoto: Elizabeth Velázquez Excelsior

Más adelante, en Mr. Pig (2016), volvió a explorar la relación entre padres e hijos. En Ceniza en la boca, sin embargo, la mirada cambia: la historia se construye desde la experiencia de una hija que intenta comprender a la madre que se marchó.

“He cambiado mucho porque me ha pasado la vida. Abel la hice hace años y mi vida y mi perspectiva hoy son otras. Eso alimenta lo que hago y me permite no repetirme, porque la vida pasa y tu perspectiva evoluciona. Para mí, hablar de paternidad es hacerlo de la ausencia de mi padre y mi madre, pero también de la relación con mis hijos y de su propia experiencia, que ahora he podido observar porque ya son seres que toman sus decisiones. Eso enriquece lo que haces. Vas madurando tu voz con historias”, reflexionó el realizador.

La duda hace al director

Para Luna, dirigir no significa tener todas las respuestas. La escritura, el rodaje y la edición implican tomar decisiones, descartar caminos y reconocer que una película puede cambiar mientras se construye.

“La duda te acompaña durante todo el proceso. Hay que ser honestos y abiertos. Si bien tienes que tener claro el propósito, es un camino que ofrece oportunidades y hay que ir decidiendo: esta sí, esta no. Claro que hay dudas y confusión, y por eso es importante rodearse de un equipo que te ayude a encontrar el camino”.

Esa búsqueda continuó durante la edición, una etapa que considera otra forma de escritura.

Ya no se trata de imaginar todas las posibilidades que ofrece un guion, sino de trabajar con las escenas que efectivamente se filmaron y decidir cuáles permanecen, en qué orden aparecen y qué significado adquieren al relacionarse con las demás.

Sin ese detenimiento y esa apertura quizá el premio a Mejor Guion que recibió en el Festival de Cine de Roma no hubiese llegado. El reconocimiento fue, dijo, también para el trabajo de Luna junto con Abia Castillo y Diego Rabasa, aunque el director también considera las aportaciones que surgieron durante el rodaje y la edición.

Así iniciaron el rodaje de la película. La corriente del Golfo

“Viene desde la novela: se está festejando la novela, la película que se hace a partir de ella y el trabajo de los tres que escribimos el guion. Pero también el de quienes se sumaron para ayudarnos a seguir encontrando el rumbo, las actrices, que tienen mucho que ver en terminar de delinear a sus personajes, y el rodaje mismo, que nos fue guiando.

“La historia, si bien estaba escrita, se enriqueció mucho durante el proceso. Después viene la edición, que es otra parte de la escritura, porque si quitas una escena, la pones antes o haces otros cambios, terminas de escribir el guion en una sala de edición. Entonces, es un premio a lo colectivo y eso siempre se siente bonito”.

Tampoco hubiese sido posible sin la estructura de producción de la película, que reunió a cuatro compañías: Animal de Luz Films, Perro Azul, Inicia Films (de España) y La Corriente del Golfo, fundada por Luna y Gael García Bernal. El director buscó mantener cerca distintas perspectivas durante el proceso, incluidas las de personas que no habían participado directamente en la filmación y podían mirar el material sin los condicionamientos del equipo.

Justamente hice ese engranaje para tener esas voces cerca, que de alguna forma representan al público. Son los primeros ojos que ven tu trabajo y que dan su opinión cuando todavía hay tiempo de hacer algo. Gael es coproductor de la película, así que su opinión está presente a lo largo del camino”, explicó.

La colaboración comienza incluso antes de llegar al set. Luna acostumbra compartir los guiones con personas de confianza para recibir preguntas y observaciones que lo obliguen a reconsiderar aspectos de la historia. Después, durante el rodaje y la edición, procura conservar esa apertura, aunque reconoce que escuchar no significa aceptar todas las propuestas.

“Me gusta eso de lo que hacemos: colaborar. Creo que dirigir es un proceso que, si bien por momentos es muy solitario, agradezco poder vivir en equipo. Estoy acostumbrado a escuchar. Para actuar hay que escuchar, hay que seguir la guía de otros, así que no me cierro ante las opiniones y, sobre todo, ante los cuestionamientos que puedan traer otros ojos. Creo que eso enriquece mucho el proceso”, insistió.

Diego Luna y Anna Díaz Cortesía Illa Serna

Su experiencia como actor también determina la manera en que trabaja con el elenco. Desde su participación en producciones mexicanas hasta sus proyectos internacionales en la industria estadunidense, como Rogue One: una historia de Star Wars y la serie Andor, Luna ha pasado buena parte de su vida frente a la cámara.

“Para mí es muy importante proteger y entregar a los actores las herramientas necesarias para que hagan su trabajo en el ambiente más seguro posible. Como actor, sé de la fragilidad de ese espacio. El actor se entrega, se abre, se desdobla, siempre y cuando exista esa sensación de protección a su alrededor. Para mí es muy importante crear esos espacios donde los actores sean libres para poder realmente invitarlos a participar y, en el mejor de los casos, sorprenderte”, detalló.

“Una historia mexicana”

Ceniza en la boca inició su recorrido internacional en el Festival de Cannes y después pasó por encuentros como San Sebastián, Toronto, Sarajevo, Biarritz y Roma. En San Sebastián obtuvo el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country; en Roma, el reconocimiento a Mejor Guion. En octubre, la película llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se presentó en la competencia de Largometraje Mexicano.

El estreno en México es desde hoy, disponible en salas de Cinemex y Cinépolis.

Aunque la historia transcurre en España, Luna la considera una película mexicana porque sigue a una familia originaria de este país y observa cómo sus integrantes atraviesan la migración, la separación y el intento de construir una vida en otro lugar.

“La película nace aquí, es una historia mexicana, aunque transcurre en España. Es la historia de una familia mexicana y su tránsito por ese país. Fue lindo irla estrenando en otros lugares y cerrar, hasta ahora, ese recorrido, porque no es el final del camino. Después de la pandemia ha costado trabajo que la gente regrese a las salas, y hoy hay mucho cine muy lindo, interesante y fregón que se está haciendo en nuestro idioma. Ese festival junta múltiples expresiones del cine mexicano, y festejar en comunidad es muy lindo”.