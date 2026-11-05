¡Sam Rockwell y John Malcovich merecen el Oscar!: Martin McDonagh sobre Caballo salvaje nueve

SANTIAGO DE CHILE.— En su juventud, Martin McDonagh hizo un viaje al sur del continente americano y conoció la Isla de Pascua, llamada por los nativos Rapa Nui. El impacto que tuvo el escenario lo comprometió a regresar y rodar una historia.

A varios años de distancia, el cineasta y dramaturgo angloirlandés concretó el sueño gracias a Caballo Salvaje Nueve, filme ambientado en el Chile de 1973 —meses antes del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende— que se perfila como una de las favoritas para la carrera rumbo al Oscar y que le dio a John Malkovich, su protagonista, el premio a Mejor Actor hace un par de meses en el Festival de Cine de Venecia.

“Siempre me ha fascinado y horrorizado lo que hizo la CIA en Chile, particularmente en 1973, así que quería contar la historia, pero también hablar de un hombre mayor (Malkovich) y uno más joven (Sam Rockwell), estando el mayor al final de su vida. Siempre quise hacer algo en Rapa Nui y siento que estas tres ideas se juntaron en mi mente; pero todo esto no funcionaría tanto si no fuera una historia de amor fraternal entre dos hombres, algo que le permite respirar a la trama”, contó en entrevista exclusiva con Excélsior Martin McDonagh.

Camaleones de la actuación

Caballo Salvaje Nueve, película que se estrena hoy en la cartelera nacional, cuenta la historia de Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), un par de agentes de la CIA enviados por el gobierno de Estados Unidos para orquestar un golpe de Estado.

Sin embargo, detrás de esa misión hay otros dos motivos ocultos: Chris pasa los últimos días de su vida en la Isla de Pascua tras padecer una enfermedad terminal y Lee es encomendado por sus jefes a eliminar a Chris debido a que sabe demasiado del gobierno y amenazó con escribir unas memorias para revelar los secretos de la agencia.

No obstante, al ser Chris su mentor y tenerle un profundo respeto, Lee se encuentra ante una gran encrucijada.

Escribí el papel para Sam Rockwell, porque ya he trabajado con él antes y siempre es brillante. Para el otro rol, el de John, se necesitaba a alguien con el peso del mejor actor del mundo de su generación. John puede ser peligroso, divertido, pero también desgarrador cuando mira hacia atrás en su vida con arrepentimiento.

Espero que en la temporada de premios lo reconozcan aún más que en Venecia. Se merece un Oscar por su actuación”, compartió a este diario el realizador, pareja de la actriz, guionista y productora británica Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

John Malkovich interpreta a un hombre en sus últimos años. Diego Araya Corvalán

Lo que hacen Malkovich y Rockwell en Caballo Salvaje Nueve ha sido celebrado por la crítica cinematográfica, pues valiéndose del humor negro —característico en el cine de McDonagh—, del drama y el thriller político, entregan personajes entrañables que llevan a buen puerto el guion original del también dramaturgo, quien ha logrado mantener cuatro obras de teatro simultáneas en la cartelera de Londres.

“¡Sam también se merece un Oscar! Él tiene el papel más difícil en cierto modo, porque cuida al personaje de Malkovich, que es extravagante y peligroso. Hay algo hermoso en la actuación de Sam; es como ver a dos tenistas brillantes que siempre mantienen la pelota en juego y resulta conmovedor lo que hace”, expresó Martin McDonagh, de 56 años y nominado al Oscar por cintas como Tres anuncios por un crimen y Los espíritus de la isla.

De Chile para el mundo

El toque femenino de la historia corre a cargo de la actriz chilena Mariana di Girolamo, a quien el público vio junto a Gael García Bernal en Ema o en El Jockey, de Luis Ortega.

La intérprete fue la elegida por McDonagh para acompañar a Malkovich en momentos clave del filme.

Nunca había leído algo así. Fue un viaje leer esas páginas. Me atraparon inmediatamente, me emocionaron, me sorprendieron y supe que necesitaba ser parte de la narrativa. Le puse mucha energía a esas audiciones y resultó”, contó entre risas Di Girolamo, de 36 años.

Respecto a cómo fue trabajar con John Malkovich y Sam Rockwell, la actriz compartió lo que significó para ella y para su compañera argentina Ailín Salas presenciar el trabajo actoral de ambas figuras.

“¡Fue un regalo del universo! Recuerdo con Ailín nuestra primera escena frente a los moáis, cuando los escuchábamos dialogar de forma tan álgida mientras nosotras estábamos embobadas oyendo a estas dos leyendas interactuar con ese ritmo y manejo del humor. Son personas de teatro, nosotras también venimos de ahí y hay algo que pasa en ese espacio. Éramos como una compañía teatral en esta isla y yo estaba absorbiendo todo lo que ellos me quisieran regalar”, acotó Mariana di Girolamo.

De los pocos afortunados

Martin McDonagh, ganador hace dos décadas de un Oscar a Mejor Cortometraje por Six Shooter, puede presumir que es de los pocos realizadores en el mundo que ha filmado en Rapa Nui, considerada una de las islas más remotas del planeta (ubicada en el océano Pacífico a tres mil 700 kilómetros del Chile continental) y cuya comunidad salvaguarda el territorio por considerarlo sagrado.

Martin McDonagh posa con la cordillera chilena de fondo. Getty Images

“Tienes que llevar todas las cámaras y la infraestructura para hacer una película, porque allí no hay nada; por ejemplo, todos los autos de época tuvieron que llegar en barco. Los detalles técnicos son aspectos en los que no me involucro demasiado, pero los productores deben estar muy atentos.

Para mí, se trataba de capturar la belleza de la isla y de los moáis. Fue un lugar maravilloso para filmar, cada día era alegre junto al océano, rodeados de vegetación frondosa. Resultó una experiencia hermosa”, explicó McDonagh, también director de En Brujas y Siete psicópatas.

Cabe destacar que el equipo de producción de Caballo Salvaje Nueve es el segundo hollywoodense en filmar ahí, luego de que en 1994, Kevin Costner produjera la cinta Rapa Nui, con un presupuesto más modesto que el de la película de McDonagh.

Mariana Di Girolamo, Martin Mcdonagh, Paola Giannini y Ailín Salas. Cortesía The Walt Disney Studios

Sobre cómo se percibe hoy en día en la industria cinematográfica, en la que debutó hace 22 años, Martin McDonagh comentó:

Las películas que he hecho, especialmente las últimas dos, han sido divertidas, pero cada vez más tristes, y casi siempre transcurren en islas... Me gusta filmar en lugares hermosos y trabajar con actores increíbles que además son excelentes personas.

“No quiero presupuestos más grandes que los que manejo; me gustan las historias extrañas donde los estudios no interfieran, lo que me da libertad para contar exactamente lo que quiero y sólo espero que eso continúe”, concluyó el director.

Caballo Salvaje Nueve estará disponible en cartelera de Cinemex y Cinépolis a partir de hoy.