Muere Claudia Burgos, amiga cercana de Las Perdidas; ¿quién era?

¡La comunidad de Las Perdidas está de luto! Claudia Burgos, amiga cercana de integrantes como Wendy Guevara, Paolita Suárez y Kimberly la más Preciosa, murió después de que en días previos personas de su círculo informaran que se encontraba delicada de salud.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida, condolencias y oraciones en redes sociales, donde seguidores del grupo recordaron a Claudia Burgos por su cercanía con Las Perdidas y por los momentos que compartió en transmisiones, videos y reuniones con ellas.

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales amplios sobre la causa de su fallecimiento. Lo que sí se sabía antes de confirmarse la noticia es que permanecía bajo atención médica y que personas cercanas pedían apoyo espiritual por su recuperación.

¿Qué se sabía sobre la salud de Claudia Burgos?

Antes de confirmarse su muerte, el creador de contenido y médico Jesús Montoya Gaona habló sobre el estado de salud de Claudia Burgos y pidió oraciones para ella.

En una transmisión, explicó que se encontraba delicada y que seguía bajo cuidados médicos.

“Está delicada (...) yo nada más les puedo decir que una oración por su salud y que el oxígeno entre a sus pulmones y que se recupere”, dijo.

También señaló que, cuando una persona se encuentra en terapia, su estado debe tomarse con seriedad.

“Ustedes saben que cuando un paciente está en terapia pues está delicado”, agregó.

Sus palabras encendieron la preocupación entre seguidores y amistades de Claudia, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo mientras esperaban noticias sobre su evolución.

Paolita Suárez lamenta la muerte de Claudia Burgos

Tras darse a conocer el fallecimiento de Claudia Burgos, Paolita Suárez compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó lo difícil que era hablar de la noticia.

La integrante de Las Perdidas adelantó que acudiría a acompañar a la familia y amistades de Claudia durante este momento.

“No sé todavía dónde la van a velar (...) es triste. No me gusta tocar esos temas, hermanas... a veces no sé ni qué decir”, expresó.

Paolita también dijo que estaría con las chicas y con la familia de Claudia para acompañarlas en el duelo.

“Al ratito voy a estar allá acompañando a su familia y voy a estar con todas las chicas. Primeramente Dios”, añadió.

Kimberly la más Preciosa también se despide

Kimberly la más Preciosa también lamentó la muerte de Claudia Burgos, a quien identificó como una amiga muy cercana del grupo.

Su mensaje se sumó a las muestras de cariño que comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores de Las Perdidas recordaron a Claudia como parte del círculo cercano de las creadoras de contenido originarias de León, Guanajuato.

La noticia también fue retomada por distintos espacios de espectáculos, donde se destacó la cercanía de Claudia con el grupo y el impacto que su fallecimiento generó entre quienes la conocieron.

Wendy Guevara dedica mensaje a Claudia Burgos

Wendy Guevara también se sumó a las despedidas.

A través de sus redes sociales, la ganadora de La Casa de los Famosos México compartió un mensaje para Claudia Burgos, a quien recordó con cariño.

“Su partida nos deja un profundo dolor, pero su recuerdo y sonrisa siempre vivirán en nuestros corazones, descanse en paz, querida Claudia. Tu luz no se apagará jamás”, escribió Wendy, de acuerdo con reportes retomados por medios locales.

El mensaje fue recibido con muestras de solidaridad de sus seguidores, quienes enviaron condolencias a Wendy, a Las Perdidas y a la familia de Claudia.

¿Quién era Claudia Burgos?

Claudia Burgos era una creadora de contenido cercana al entorno de Las Perdidas.

Para muchos seguidores del grupo, Claudia era una presencia conocida por aparecer en convivencias, transmisiones y momentos compartidos con integrantes como Wendy Guevara, Paolita Suárez y Kimberly la más Preciosa.

Aunque no formaba parte del núcleo principal que dio origen al fenómeno viral de Las Perdidas, sí era reconocida por el público que sigue de cerca a las creadoras de León y a su comunidad.

Su muerte generó tristeza precisamente por esa cercanía y por el cariño que había construido entre seguidores y amistades.