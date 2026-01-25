Qué es real y qué es ficción en Hamnet, la película inspirada en William Shakespeare

Desde antes de su estreno comercial, Hamnet ya figuraba entre los títulos más comentados y elogiados de la temporada.

La atención en torno a la película se intensificó aún más tras sumar ocho nominaciones a los Premios Oscar, impulso que también se vio alimentado por la controversia en torno a la ausencia de Paul Mescal en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Aun así, pese a haberse estrenado en Estados Unidos en diciembre y haber llegado al Reino Unido a comienzos de enero, fue hasta ahora cuando la cinta dirigida por Chloé Zhao finalmente se estrenó en salas de México.

‘Hamnet’, la película protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, dirigida por Chloé Zhao. Especial

Qué es real y qué es ficción en Hamnet

La película Hamnet toma como punto de partida la novela homónima de Maggie O’Farrell, pero no pretende ser una biografía de William Shakespeare.

Tanto el libro como la cinta parten de un hecho histórico concreto —la muerte de su hijo— para construir una historia de ficción que imagina el impacto emocional de esa pérdida y su posible vínculo con la creación de Hamlet.

Libro Hamnet Amazon Books

O’Farrell ha sido clara al respecto: Hamnet no es un retrato fiel de la vida del dramaturgo, sino una recreación literaria que pone el foco en Agnes, su esposa, una figura históricamente enigmática sobre la que apenas existen registros.

A partir de esa ausencia de información, la autora —y la película— construyen personajes, relaciones y conflictos desde la ficción.

Lo que sí es real

William Shakespeare tuvo un hijo llamado Hamnet , quien murió siendo niño.

, quien murió siendo niño. Shakespeare se casó en 1582 con Anne Hathaway (a quien la película llama Agnes).

con (a quien la película llama Agnes). Anne Hathaway estaba embarazada al momento del matrimonio .

. Existen pocos datos históricos sobre la vida personal y emocional del matrimonio.

Lo que no está comprobado o es ficción

Cómo se conocieron y enamoraron Shakespeare y su esposa.

La naturaleza real de su relación matrimonial.

La personalidad, habilidades y vida cotidiana de Agnes/Anne.

Los diálogos, conflictos íntimos y dinámicas familiares.

La forma exacta en que la muerte de Hamnet influyó en la escritura de Hamlet.

La muerte de Hamnet y lo que realmente se sabe

Hamnet, cuyo nombre en la época podía utilizarse indistintamente con Hamlet, murió en 1596 a los 11 años.

Los registros históricos únicamente consignan la fecha de su fallecimiento y sepultura, sin detallar la causa de la muerte. En la película, esta se atribuye a la peste, una decisión narrativa que no cuenta con respaldo documental.

La ficción también muestra a William Shakespeare intentando regresar a casa sin lograr llegar a tiempo para despedirse de su hijo.

Este episodio no está documentado, aunque los historiadores coinciden en que, por esos años, el dramaturgo se encontraba trabajando en Londres o viajando con su compañía teatral, lo que hace plausible que no estuviera presente en el momento del fallecimiento ni en el entierro.