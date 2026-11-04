Resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026, una oportunidad para México

Más que un tsunami demócrata, las elecciones de medio término en Estados Unidos suponen un referéndum para Donald Trump. Para el doctor Jorge Schiavon, profesor-investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, el día después de estos comicios es de celebración por la funcionalidad y la vigencia de las instituciones democráticas en ese país.

"Todos esperábamos que hubiera un fortalecimiento de los demócratas dentro de la cámara de representantes, pero realmente lo que hemos visto es mucho más de lo que se esperaba", señaló el internacionalista en la mesa de análisis virtual Estados Unidos después de las urnas: ¿Qué cambia para México?, organizada por la propia Ibero.

Sin embargo, advirtió que el festejo no debe ir más allá. Ahora hay que tener cautela: "La realidad es que lo que estamos viendo es un referéndum en contra del presidente Trump".

Demócratas celebran la victoria de Gina Hinojosa, próxima gobernadora de Texas. AFP

Durante las últimas semanas, Trump pidió al electorado votar como si él estuviera en la boleta, y la jornada del 3 de noviembre dejó un gran indicador.

La realidad es que sí estuvo en la boleta, pero de manera muy negativa. A lo que me refiero es que el electorado estadunidense, dada la bajísima popularidad del presidente Trump, que está en niveles de 31 a 37% en el curso de las últimas semanas, finalmente cobró los costos de la crisis económica, del encarecimiento de la vida. Y también tiene que ver con la agresividad de las políticas migratorias, particularmente de ICE, la guerra contra Irán y también los escándalos de corrupción.

La Unión Americana, un mosaico de posturas con las que se nutre el Capitolio de Washington. Reuters

Lo que vimos es que en Estados Unidos toda política es local, es decir, todo lo que ocurre a nivel de los estados, de los condados y de las ciudades es lo que finalmente está definiendo esta elección".

Los resultados están a la vista. Sólo en el Senado, los republicanos perdieron siete escaños a favor de los demócratas, que se harán del control de la cámara alta en enero. Pero eso no significa que México tendrá puesta la alfombra roja en la relación bilateral a partir de este momento. Ni siquiera es garantía que dos nuevos gobernadores tengan sangre mexicana, como los casos de Texas, con Gina Hinojosa, y California, con Xavier Becerra, declarados ganadores en las proyecciones. Lo que sí es que esto muestra la variedad de voces en Estados Unidos, señaló Schiavon.

¿Qué más se observa? "Que Estados Unidos es un mosaico de diversidades en términos políticos, en términos étnicos, también en términos religiosos. Lo que vemos es que particularmente en ciertos estados que son fundamentalmente los de las costas y los de la frontera con México es que está viendo una mayor diversidad, están llegando candidatos de origen latino, mexico-americano, de origen afroamericano y también candidatos musulmanes. Lo que esto quiere decir es que hay diversidad y eso es lo que fortalecen a las instituciones en Estados Unidos".

"Yo voté", sticker repartido en el James Wood Community Center, en Los Ángeles. Reuters

Y para nuestro país hay dos ubicaciones clave. Texas y California son la segunda y la tercera relación más importante para México, recordó el especialista: "Prácticamente todo lo que sucede en esos dos estados tienen impacto directo sobre México."

A final de cuentas, desde la perspectiva del doctor Schiavon, se trata de hacer política a nivel local desde México con una estrategia de política exterior.