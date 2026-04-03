Papa Francisco: Estreno del documental de su vida a un año de su muerte

El Vaticano recordará el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con el estreno del documental 'La Argentina de Francisco', un recorrido por la vida y obra de Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) antes de su ascenso al pontificado.

La cinta conmemorará la figura del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años y tras 12 años de pontificado.

¿De qué trata el documental del Papa Francisco?

Documental sobre el Papa Francisco. AFP PHOTO/The Grosby Group

El documental, con una duración de una hora, pone el foco en la trayectoria pastoral de Jorge Mario Bergoglio durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, apoyándose en testimonios directos. La producción también recorre los barrios de Flores y Almagro, en la capital argentina, lugares clave donde nació y desarrolló su vocación religiosa.

De igual manera, incorpora testimonios de exalumnos de su periodo como profesor jesuita, así como de personas cercanas a su trabajo en las llamadas “villas miseria” de Buenos Aires.

Estos asentamientos, caracterizados por la marginación social y la presencia del narcotráfico, fueron el contexto en el que Bergoglio promovió la idea de una “Iglesia en salida” y puso en marcha el proyecto del “Hogar de Cristo”, enfocado en la rehabilitación de jóvenes afectados por la drogadicción.

Entre los participantes del documental sobresalen las voces de los periodistas Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, además del sacerdote Pepe di Paola, reconocido por su labor pastoral en las periferias argentinas.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Documental sobre el Papa Francisco. ZUMA Press, Inc.

El documental 'La Argentina de Francisco' se estrenará el próximo 8 de abril, en la ciudad de Asti, en el norte de Italia, debido al origen piamontés de la familia del pontífice, que emigró a Argentina en 1929.

Además de en la localidad de sus antepasados, la cinta también se proyectará en la Filmoteca Vaticana, la isla de Lampedusa y la cárcel romana de Regina Coeli, lugares simbólicos del pontificado de Francisco por su primera salida oficial como papa y su constante atención a los "descartados" de la sociedad, según medios vaticanos.

La cinta está dirigida por el periodista Eugenio Bonanata y producida por Telepace en colaboración con Vatican News.

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