“Mi padre fue estrella, yo no alcanzo su nivel”: Ibrahim Ferrer Jr.

Tras haber iniciado el 2026 de manera exitosa en el Zócalo de la Ciudad de México, Ibrahim Ferrer Jr. se alista para una nueva presentación de su gira titulada Legado Buena Vista Social Club.

La cita será el próximo 28 de febrero en el Gran Forum Coyoacán, una velada que no sólo protege la memoria de su padre, sino que prueba que el legado de Buena Vista no conoce tiempo ni fronteras.

“Este proyecto creado por mí es algo nuevo; se llama Buena Vista el Legado o El Legado Buena Vista, donde voy a darle continuidad y homenajear a todos aquellos músicos que crearon el Buena Vista Social Club”, señaló el intérprete en entrevista con Excélsior.

Honrar sus raíces es parte de su ADN. Aunque lleva con orgullo el nombre más emblemático de la música cubana, él no es la copia ni el cóver de su progenitor. Ibrahim ha consolidado una carrera con esencia propia, alejándose de la simple imitación para ofrecer una propuesta con alma, matices y una voz que brilla por derecho propio.

“Hubo un solo Ibrahim que fue estrella, si yo llego a alcanzar ese nivel, nunca va a ser lo mismo. Sí tenemos muchas cosas en común: la honestidad, la humildad y a mí me gusta ser así. Continuar con esto es algo muy grande, porque tengo que respetar todos los matices que se crearon; continúo con la música tradicional cubana, pero con mis propios matices”, mencionó.

Con más de 20 años llevando su herencia musical a diferentes países, México ha sido su hogar durante los últimos cinco años, por lo que agradece el cariño recibido en tierras aztecas.

“Me agarro de todo acá, pero especialmente del cariño de México y su idiosincrasia. Uno está donde lo tratan bien y me he sentido tan bien recibido que por eso sigo aquí”, compartió.

En su búsqueda por expandir los horizontes del género, ha sorprendido con colaboraciones estratégicas. Las más recientes ocurrieron durante su presentación en el Zócalo, donde cantó junto a las artistas mexicanas Sofía Stainer, Odisea Valenzuela y Renee, destacando a esta última por su reciente gramófono latino.

“Para mí, contar con la participación de esas tres muchachas, especialmente Renee —por haberse ganado un Grammy con su estilo y tener la delicadeza de participar conmigo—, fue algo que me llenó el alma. Que ellas se sientan elevadas por trabajar conmigo es un error, era al revés: yo era el que sentía esa bomba por dentro al estar con tres jóvenes con estilo propio”, indicó.

Para Ferrer Jr., la música no tiene edad, pero sí una misión: conectar con las nuevas generaciones. A través de estos encuentros, ha logrado que los jóvenes redescubran la riqueza de la música tradicional, demostrando que el sentimiento de un buen bolero o la cadencia del son, son lenguajes universales.

“La conexión con las nuevas generaciones se está incrementando. El mundo tiene que desarrollarse y la música lo hace a la par; lo que impulsa al mundo son los jóvenes con nuevas ideas, pero a veces también añoran oír lo que pasó anteriormente”, refirió.

Su presentación en el Gran Forum Coyoacán promete ser una experiencia de nostalgia cercana con el público. El repertorio estará conformado por temas emblemáticos seleccionados bajo un criterio de emotividad y conexión histórica, incluyendo boleros clásicos, son cubano y composiciones propias que definen su momento actual.