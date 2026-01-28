“La gente me conocía como una rubia tonta”: Paris Hilton

Para muchos, hablar de Paris Hilton es evocar a esa joven nacida en cuna de oro que en su juventud recorría las fiestas más exclusivas del mundo. Los paparazzi la convirtieron en un objeto valioso: la típica “rubia tonta” que vendía portadas por el simple hecho de existir.

Sin embargo, para la empresaria, esas noches de música eran un refugio y un momento de fuga ante los estragos emocionales derivados del abuso sexual que vivió en un centro juvenil en Utah, donde fue enviada por sus padres.

Este traumático pasaje, junto a otros eventos como la filtración de un video íntimo en 2004, son exorcizados por Hilton en Icono infinito: Una memoria visual. En este documental, la socialité se desnuda ante sus fans para hablar de los momentos que la marcaron profundamente y que logró sanar a través del arte.

“Hablando de aquella época, la gente me conocía sólo como la chica fiestera con una vida fácil por interpretar a una rubia tonta, pero siempre había mucho más en mí; simplemente no estaba lista para mostrarme al mundo ni para hablar de ciertas cosas. Ha sido increíble desde que soy abierta y honesta; me ha hecho sentir sumamente orgullosa ver a la mujer fuerte y resiliente que ahora soy. Espero inspirar a otros y decirles que su pasado no define quiénes son”, contó Hilton en entrevista con Excélsior.

Recientemente, Paris asistió al Capitolio para apoyar una ley contra las deepfakes que vulneran a las mujeres, donde relató la afectación psicológica que experimentó tras la violación de su privacidad hace dos décadas.

Fue en la década de los 2000 cuando Paris, junto a figuras como Nicole Richie, Lindsay Lohan o Britney Spears, fue asediada por medios que las objetivaban. A más de 20 años de distancia, la empresaria reflexionó sobre si el tiempo le ha hecho justicia.

“Sí, porque durante mucho tiempo la gente me vio como un personaje caricaturizado; no veían que era un ser humano ni sabían del dolor y experiencias traumáticas que viví en mi infancia. Ésta no es sólo mi historia, es la de tantas personas que han pasado por situaciones similares. Uno de los mensajes de esta película es que la vergüenza no debería recaer en ti, sino en quienes te hicieron daño”, señaló.

“Quiero darles esperanza de que aún pueden seguir adelante, perseguir sus pasiones y manifestar sus sueños. Pueden terminar con un final feliz de cuento de hadas, como yo”, compartió la artista de 44 años.

Bajo la dirección de J.J. Duncan y Bruce Robertson, en Icono infinito: Una memoria visual se rescatan entrevistas de archivo donde la prensa se burlaba de ella y muestra cómo Hilton intentó sacar ventaja de esa narrativa. Asimismo, el filme incluye videos inéditos de la intérprete de Stars Are Blind y fragmentos de Paris Hilton’s Infinite Icon Experience, el concierto que ofreció en octubre de 2024 en el Hollywood Palladium junto a Meghan Trainor.

“Recuerdo lo nerviosa que estaba antes de subir al escenario, pero en cuanto salí y vi las caras de felicidad, bailando y cantando mis canciones, fue cuando dije: ‘¡Dios mío, nací para esto!’. Ese momento me hizo darme cuenta de cuánto significan mis fans para mí”, reflexionó.

La neoyorquina, que el próximo 17 de febrero cumplirá 45 años, suma este proyecto a sus documentales previos: Paris, Not France (2008), The American Meme (2018) y This Is Paris (2020).

“Me siento más feliz que nunca. Estoy agradecida por mi vida, por mi esposo, por mis bebés y por todo lo que he vivido”, apuntó quien fuera diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Finalmente, Hilton confesó que, si fuera una canción, su himno eterno sería Stars Are Blind. “Me encanta que sea atemporal. De mi nuevo álbum (Infinite Icon) me gusta Legacy, porque está dedicada a mis fans, a mi esposo y a mi TDAH, que es parte fundamental de quien soy. Antes me identificaba mucho con Lucky de Britney Spears; especialmente cuando la gente ve a una chica perfecta, pero no tienen idea de que por la noche se iba a casa a llorar”, remató.