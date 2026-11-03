Naruto ya tiene director para su película live-action: estos son los primeros detalles del proyecto

Después de varios años de espera, la película live-action de Naruto comienza a tomar forma. La adaptación del famoso manga japonés ya tiene director, acuerdos de producción y hasta un primer actor confirmado. Aunque todavía falta conocer quién dará vida al joven ninja, el proyecto avanza con la intención de llevar una de las historias más populares del anime a las salas de cine.

Lionsgate confirmó oficialmente que trabajará junto a Sony Pictures en esta producción, que buscará llegar a los seguidores de la franquicia en distintas partes del mundo. La película estará a cargo de Destin Daniel Cretton, quien no solo dirigirá el largometraje, también participará como guionista y productor.

La noticia ha despertado el interés de los fans, sobre todo porque la adaptación lleva tiempo en desarrollo y todavía hay muchas preguntas sobre cómo se trasladará el universo creado por Masashi Kishimoto a la acción real.

.¿Quién dirigirá la película live-action de Naruto?

El elegido para llevar Naruto al cine es Destin Daniel Cretton, cineasta que ya tiene experiencia en grandes producciones de Hollywood. Su incorporación representa uno de los pasos más importantes para que el proyecto finalmente avance hacia su rodaje.

Cretton trabajará en el guion y también estará involucrado en la producción. De acuerdo con los primeros detalles, las grabaciones están previstas para comenzar durante la primavera de 2027, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta para el estreno.

El director reconoció que es seguidor del manga y explicó que uno de los aspectos que más le interesan de esta historia es que no se limita a las peleas y las habilidades de los ninjas.

El elegido para llevar Naruto al cine es Destin Daniel Cretton, cineasta que ya tiene experiencia en grandes producciones de Hollywood. Screenshot: NARUTO / BORUTO Official Channel

Para él, debajo de toda la acción hay una historia que habla de la amistad, el humor y las emociones de sus personajes. Por eso, uno de los objetivos de la adaptación será conservar esos elementos que hicieron que Naruto conectara con millones de personas.

Además, el creador del manga, Masashi Kishimoto, participa activamente en el desarrollo de la película, un detalle importante para quienes esperan que la versión cinematográfica respete la esencia de la obra original.

Charles Melton será Kakashi: ¿quién interpretará a Naruto?

Uno de los primeros nombres confirmados para el reparto es el de Charles Melton, quien tendrá el papel de Kakashi Hatake, el ninja que se convierte en mentor de Naruto y sus compañeros durante una parte importante de la historia.

Sin embargo, todavía queda una de las decisiones más esperadas: encontrar al actor que interpretará al protagonista. La búsqueda para elegir a Naruto Uzumaki continúa abierta y, por ahora, no se han revelado nombres de posibles candidatos.

Tampoco se han dado a conocer otros integrantes del elenco ni detalles sobre qué parte de la historia se contará en esta primera película.

Uno de los primeros nombres confirmados para el reparto es el de Charles Melton, quien tendrá el papel de Kakashi Hatake Naruto

La producción estará encabezada por Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu, de Arad Productions, junto con Cretton y Jeyun Munford, a través de la compañía Hisako.

En cuanto a la distribución, Lionsgate conservará el control de la película en Estados Unidos, mientras que Sony Pictures participará en el financiamiento y se encargará de llevarla a los mercados internacionales.

La alianza también tiene sentido por la relación de Sony con el mundo del anime, pues la compañía es propietaria de Crunchyroll, una de las plataformas más importantes para este tipo de contenidos.

¿Por qué es tan importante llevar Naruto al cine?

El reto no es menor. El manga escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto comenzó a publicarse en 1999 en la revista japonesa Weekly Shonen Jump y concluyó en 2014. Durante esos años, la historia consiguió millones de lectores y después dio el salto a la televisión con sus adaptaciones animadas.

La franquicia ha vendido más de 250 millones de ejemplares en más de 60 países y territorios, mientras que su anime llegó a espectadores de más de 145 países.

La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en Hokage, el máximo líder de su aldea. Sin embargo, su camino no es sencillo: desde pequeño carga con el rechazo de quienes lo rodean debido a que dentro de él está sellado el Zorro de Nueve Colas, una criatura con un poder extraordinario.

La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en Hokage Naruto

A lo largo de la historia, Naruto busca demostrar su valor, hacer amigos y ganarse el respeto de los demás.

Ahora, con Destin Daniel Cretton al frente, Charles Melton como el primer integrante confirmado del reparto y el respaldo de Lionsgate y Sony, la adaptación comienza a dejar atrás los planes para convertirse en una producción concreta. Falta conocer al protagonista y al resto del elenco, pero los seguidores ya tienen una fecha aproximada para estar pendientes; la primavera de 2027, cuando está previsto que arranque el rodaje.