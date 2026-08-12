¿Cómo nació PAW Patrol? El origen y los secretos de la serie infantil que conquistó al mundo

Antes de tener películas para cine, juguetes y personajes reconocidos por millones de niños, PAW Patrol comenzó como una idea para una serie de televisión protagonizada por cachorros rescatistas.

El proyecto debutó en televisión en 2013 y, con el paso de los años, creció mucho más allá de la pantalla chica. PAW Patrol sumó nuevas temporadas, juguetes, videojuegos y películas hasta convertirse en una de las franquicias infantiles más reconocidas a nivel mundial.

Su expansión continuará esta semana con PAW Patrol: La dino película, la tercera entrega cinematográfica de la saga, que se estrenará este mes de agosto.

Sin embargo, la historia de Chase, Marshall, Skye, Rubble y Ryder comenzó mucho antes de llegar a los cines.

PAW Patrol debutó en televisión en agosto de 2013. Netflix

¿Quién creó PAW Patrol y cómo comenzó la serie?

PAW Patrol fue creada por Keith Chapman, quien ya tenía experiencia en la televisión infantil por haber desarrollado Bob el Constructor.

La idea del británico para Paw Patrol era reunir a un grupo de cachorros con distintas habilidades para resolver emergencias y participar en misiones de rescate.

Desde sus primeros episodios, PAW Patrol estableció la dinámica que sigue caracterizando a la serie. Ante una emergencia, Ryder reúne al equipo y elige a los cachorros mejor preparados para participar en la misión de acuerdo con sus habilidades.

La producción involucró a la compañía canadiense Spin Master Entertainment, mientras que Guru Studio quedó a cargo del trabajo de animación. Nickelodeon se convirtió en quien llevó la serie a una audiencia internacional.

Otro elemento que ayudó a PAW Patrol a desarrollar nuevas historias fue la variedad de sus protagonistas. Cada cachorro fue diseñado con habilidades, vehículos y funciones diferentes dentro del equipo, además de una personalidad propia que permitía distinguirlos con facilidad.

Así, los personajes podían protagonizar historias diferentes sin cambiar la estructura sencilla del programa.

Keith Chapman es el creador de la serie infantil PAW Patrol. Nickelodeon

¿Cómo PAW Patrol se convirtió en una franquicia mundial?

Con el paso de las temporadas, PAW Patrol comenzó a ampliar su universo y sumó nuevos personajes, equipos y escenarios a las aventuras de Ryder y los cachorros originales.

La Patrulla Canina pasó de resolver problemas en Bahía Aventura a participar en misiones relacionadas con selvas, nieve, dinosaurios y otras situaciones que permitieron ampliar su universo.

Ese crecimiento también trasladó a los personajes fuera de la televisión. PAW Patrol se convirtió en una franquicia que ahora abarca juguetes, videojuegos, espectáculos en vivo, productos infantiles y largometrajes.

A más de una década de su estreno, PAW Patrol ha logrado mantenerse entre los contenidos infantiles reconocidos por el público, mientras nuevas generaciones de niños se incorporan a la audiencia de la serie.

Chase es uno de los personajes principales de PAW Patrol. Netflix

Así llegó PAW Patrol a los cines

El crecimiento de la serie terminó llevando a los cachorros al cine. La primera película, PAW Patrol: The Movie se estrenó en 2021 y fue seguida por PAW Patrol: The Mighty Movie en 2023.

El salto permitió ampliar la escala de las aventuras y sumar actores y celebridades al reparto de voces, sin abandonar a los personajes que hicieron conocida a la serie.

Ahora la franquicia prepara su tercera producción cinematográfica, PAW Patrol: La dino película, dirigida por Cal Brunker, quien también participó en el guion junto con Bob Barlen. Keith Chapman permanece acreditado como creador de la serie original en la que se basa la cinta.

La nueva película también recuperará a Rex, el cachorro experto en dinosaurios, para llevar al equipo a un escenario completamente distinto a Bahía Aventura.

PAW Patrol se convirtió en una franquicia infantil internacional. IMDb

¿De qué trata PAW Patrol: La dino película?

En PAW Patrol: La dino película, Ryder y los cachorros terminan en una isla tropical habitada por dinosaurios después de que una tormenta afecta el barco en el que viajaban.

En ese lugar conocen a Rex, quien lleva tiempo viviendo en la isla y conoce a las criaturas que la habitan. El problema comienza cuando el alcalde Humdinger intenta explotar los recursos naturales del lugar y provoca accidentalmente la erupción de un volcán.

La Patrulla Canina tendrá entonces que realizar una serie de rescates para proteger tanto a los habitantes de la isla como a los dinosaurios.

La cinta también dará mayor espacio a Marshall. El director Cal Brunker explicó que el personaje tendrá que lidiar con los errores que comete debido a su conocida torpeza, mientras Rex tendrá un papel importante en su historia.

PAW Patrol: La dino película se estrena el 14 de agosto de 2026. IMDb

¿Cuándo se estrena PAW Patrol: La dino película?

PAW Patrol: La dino película se estrenará en cines para el 14 de agosto de 2026, bajo la distribución de Paramount Pictures.

La película contará además con varias celebridades entre sus voces invitadas. El reparto incluye a Mckenna Grace como Skye, además de Jennifer Hudson, Terry Crews, Snoop Dogg, Paris Hilton, Jameela Jamil y Bill Nye.