Muere Gabriela Fleritt, comediante y actriz, junto a su hija y su nieto tras sismos en Venezuela

Gabriela Fleritt, comediante y actriz venezolana, fue localizada sin vida junto a su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera, días después de los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio.

La actriz, comediante y locutora permanecía desaparecida desde que el edificio donde vivía colapsó a causa de los movimientos telúricos.

Instagram

La confirmación del fallecimiento fue dada a conocer por su sobrino, Eduardo Fleritt, mediante un comunicado difundido en redes sociales, luego de que concluyeran las labores de búsqueda realizadas por familiares, vecinos y voluntarios.

"Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos GABRIELA FLERITT, ANDREA LAYA Y MARIANO FERRERA".

Instagram

Antes de que se confirmara la noticia, circularon versiones que aseguraban que la humorista ya había sido encontrada; sin embargo, su familia desmintió esa información y aclaró que seguía desaparecida. Horas después, el mismo comunicado confirmó el desenlace.

Además de informar sobre la pérdida, Eduardo Fleritt agradeció todas las muestras de apoyo recibidas durante los días de búsqueda.

"En medio de esta inmensa tristeza, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante esta incansable búsqueda: a quienes compartieron las publicaciones, difundieron la información, elevaron una oración y nos brindaron palabras de apoyo y esperanza. Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos".

Instagram

En el mismo mensaje, la familia informó que Sebastián Landi, nieto mayor de Gabriela Fleritt, logró sobrevivir al derrumbe del edificio y aseguraron que permanecerán a su lado para acompañarlo tras esta tragedia.

"Hoy nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor", señalaron sus familiares en el comunicado.

Mientras avanzaban las labores de rescate, familiares y voluntarios permanecieron varios días en el edificio Residencia Las Palmas, donde vivían Gabriela Fleritt, su hija y sus nietos. Pese a los esfuerzos realizados, las condiciones del lugar y la falta de recursos impidieron encontrarlos con vida.

¿Quién fue Gabriela Fleritt?

A lo largo de su trayectoria, Gabriela Fleritt destacó como actriz, comediante y locutora en Venezuela. Su trabajo en programas de televisión como La guerra de los sexos, Cheverísimo y ¡A que te ríes! la convirtió en una figura reconocida dentro del entretenimiento del país.

Gracias a su participación en esos proyectos, la humorista ganó el cariño del público venezolano y dejó una carrera ligada a la comedia y la televisión, legado que hoy recuerdan sus familiares, colegas y seguidores.