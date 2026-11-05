Lee Know será el primero de Stray Kids en cumplir con el servicio militar; ¿cuándo se alistará al ejército?

Lee Know, uno de los integrantes de Stray Kids, tendrá que hacer una pausa en su carrera debido a una obligación que deben cumplir los hombres en Corea del Sur: el servicio militar.

Desde su debut, Stray Kids ha conseguido reunir a millones de seguidores alrededor del mundo gracias a canciones como "God's Menu", "Maniac" y "Chk Chk Boom". Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otros grupos de K-pop, sus integrantes surcoreanos deberán alejarse temporalmente de los escenarios.

Grupo Stray Kids. Foto: X @Stray_Kids

Aunque los STAY ya sabían que este momento llegaría, ahora JYP Entertainment, empresa encargada de representar a Stray Kids, compartió información sobre el primero de sus integrantes que se prepara para cumplir con esta obligación.

¿Cuándo comenzará Lee Know de Stray Kids su servicio militar?

A través de un comunicado difundido el 5 de noviembre, JYP Entertainment dio a conocer que Lee Know tiene previsto comenzar su servicio militar durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo del próximo año.

La agencia explicó que el alistamiento podría provocar algunos cambios en la agenda del cantante, por lo que existe la posibilidad de que no esté presente en determinadas actividades que Stray Kids tiene contempladas para esos meses.

“Como resultado, es posible que no pueda participar en algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de 2027. Sin embargo, antes de su alistamiento, seguirá conectado con STAY a través de diversos contenidos y actividades individuales”, declaró JYP.

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Hasta el momento, la empresa tampoco ha confirmado el día exacto de su ingreso al ejército ni la unidad a la que será asignado.

Tras dar a conocer la noticia, la agencia también se dirigió a los fans de Stray Kids, quienes han acompañado a la agrupación durante los últimos años.

La compañía reconoció que el anuncio podría generar sorpresa entre los seguidores, especialmente porque se trata del primer integrante del grupo que ya tiene confirmado un periodo para cumplir con esta obligación.

IG: t.leeknowsaurus

“Entendemos que esta noticia pueda sorprender a muchos miembros de STAY, y agradecemos su comprensión”, dijo la agencia.

Asimismo, JYP Entertainment expresó su agradecimiento por el cariño y apoyo que STAY ha demostrado desde el debut de Stray Kids en 2018.

¿Cuánto tiempo estará Lee Know de Stray Kids en el servicio militar?

Una de las principales dudas que puede surgir entre los seguidores es cuánto tiempo tendrá que permanecer Lee Know alejado de sus actividades habituales.

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para los hombres que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades. La duración depende de la rama de las Fuerzas Armadas en la que sean asignados.

Por ejemplo, quienes ingresan al Ejército suelen cumplir un periodo de aproximadamente 18 meses, mientras que en otras ramas el tiempo puede ser mayor.

Esto significa que, si Lee Know comienza su servicio militar durante los primeros meses de 2027 y cumple un periodo de 18 meses, podría terminar a mediados del 2028.

¿Qué otros integrantes de Stray Kids deberán hacer el servicio militar?

El próximo alistamiento de Lee Know también ha provocado preguntas sobre cuándo los demás miembros surcoreanos de Stray Kids tendrán que cumplir con esta obligación.

Entre ellos se encuentra Changbin, quien nació en 1999 y es uno de los integrantes que podrían iniciar este proceso pronto.

X:Stray_kids

Por otra parte, Hyunjin, Han y Seungmin nacieron en 2000, mientras que I.N, el integrante más joven de la agrupación, nació en 2001.

Aunque todos ellos podrían tener que realizar el servicio militar, JYP Entertainment no ha anunciado fechas oficiales para sus respectivos alistamientos.

En el caso de Bang Chan y Felix, ambos cuentan con ciudadanía australiana, por lo que, de acuerdo con la información difundida, no están sujetos al servicio militar obligatorio surcoreano.