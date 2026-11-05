Galilea Montijo rompe el silencio sobre la detención de su amiga, la exconductora Inés ‘N’

Galilea Montijo rompió el silencio sobre la detención de su amiga y comadre, la exconductora Inés ‘N’ en Estados Unidos.

Montijo fue abordada por la prensa, que quiso conocer su postura tras darse a conocer que Inés fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, luego de permanecer varios años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

Aunque Galilea evitó profundizar en los problemas legales que enfrenta Inés ‘N’, dejó claro que sigue sintiendo un cariño especial por ella y que prefiere mantenerse al margen de las especulaciones, principalmente por los menores de edad que están involucrados en el caso.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la detención de Inés Gómez Mont?

Galilea Montijo habla sobre la detención de Inés 'N'. Especial

Durante un encuentro con reporteros, Galilea fue cuestionada sobre la situación legal de Inés.

La presentadora se mostró reservada y explicó que no cuenta con información sobre el proceso, por lo que prefirió evitar hablar mucho sobre el tema.

Es que no sé nada, sé igual que ustedes, no sé absolutamente nada del tema, de política sé menos, entonces es un tema complicado porque no sé nada, hay niños de por medio que yo adoro”, refirió.

Al ser cuestionada sobre si el caso de Inés ‘N’ es algo doloroso para ella, la conductora respondió:

Te duele la gente que quieres”.

De esta manera, Galilea dejó claro que no tiene intención de involucrarse públicamente en los asuntos legales que enfrenta su amiga.

Reacción al video viral antiguo retomado en redes sociales

Sobre el video del 2021 que volvió a resurgir en redes sociales, en donde aparece llorando ante los señalamientos que la relacionaban con su amiga, el esposo de esta, Víctor Manuel Álvarez Puga, e incluso con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, Galilea opinó:

Redes sociales, mira, ahí están siempre para lo malo y nunca para acordarse de lo bueno. En este mundo lo que necesitamos es, con ver todo lo que está pasando, necesitamos más vibra buena que mala”, enfatizó.

En el video publicado originalmente el 29 de noviembre de 2021, Galilea apareció visiblemente afectada y negó tener alguna relación indebida o negocios con la familia de su amiga.

No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”, expresó.

Durante su mensaje, Galilea también pidió que terminaran los ataques en su contra y aseguró que las versiones que circulaban le habían causado un profundo dolor, especialmente porque afectaban a su familia.

Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años”, manifestó entre lágrimas.

Además, aclaró algunos señalamientos relacionados con su hermana Paola y rechazó las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva.

¿Por qué detuvieron a Inés ‘N’ en Estados Unidos?

La detención de Inés ocurrió el 30 de octubre del 2026 en Miami, Florida, donde fue ubicada por autoridades migratorias estadounidenses.

La conductora enfrenta investigaciones en México relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la exconductora presuntamente habría participado en un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones financieras irregulares.

El expediente contempla contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, además de señalamientos relacionados con presuntas irregularidades fiscales.

Tras su detención, se informó que la presentadora permanecía bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, en Florida, mientras su defensa emprendía acciones legales para cuestionar la detención.

Hasta ahora, las acusaciones forman parte de procedimientos judiciales en curso y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.

Amistad entre Galilea Montijo e Inés

Galilea Montijo habla sobre la detención de Inés 'N'. @galileamontijo

La relación entre ambas conductoras tiene una historia particular, pues antes de convertirse en grandes amigas protagonizaron diferencias públicas que llamaron la atención del mundo del espectáculo.

En 2008, Inés realizó comentarios sobre Galilea Montijo que generaron polémica. Sin embargo, tiempo después decidió buscarla para ofrecerle una disculpa, lo que permitió que ambas dejaran atrás sus diferencias.

Con los años, su relación se fortaleció hasta convertirse en una amistad muy cercana. Compartían celebraciones, viajes y momentos familiares, además de expresar públicamente el cariño que se tenían.

Su vínculo llegó a ser tan estrecho que Galilea se convirtió en madrina de una de las hijas de Inés, motivo por el que ambas se llamaban cariñosamente comadres.

Por eso, la situación que enfrenta actualmente la exconductora ha despertado interés sobre la postura de Galilea y sobre cómo ha cambiado su relación a partir de los problemas legales de la conductora.

Cabe destacar que no es la primera vez que Galilea se pronuncia sobre la situación de Inés. Desde que comenzaron a hacerse públicos los problemas legales de su amiga en 2021, la presentadora ha procurado mantener una postura prudente.

En distintas ocasiones ha expresado el cariño que le tiene, aunque también ha señalado la importancia de que las personas involucradas respondan ante las autoridades correspondientes.

Ahora, tras conocerse la detención de Inés en Estados Unidos, Galilea vuelve a dejar claro que no desea involucrarse en las especulaciones ni hablar de un proceso que, asegura, desconoce.

Por el momento, Montijo continúa enfocada en sus compromisos profesionales en México, mientras el caso de Inés sigue su curso legal.