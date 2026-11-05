NewJeans: revelan polémicos contratos que permitían usar sus voces con IA; estas eran las cláusulas 

NewJeans se convirtió en uno de los grupos femeninos más populares del K-pop en poco tiempo. Desde su debut en 2022, sus canciones lograron conquistar a millones de seguidores y las cinco integrantes comenzaron a ganar reconocimiento internacional. Sin embargo, detrás de su éxito también surgieron problemas con la empresa encargada de manejar sus carreras.

Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein comenzaron su camino en la industria musical cuando todavía eran adolescentes. Antes de presentarse oficialmente como grupo, pasaron por un periodo de entrenamiento en el que recibieron clases de canto, baile e idiomas para prepararse como idols.

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Con el paso de los años, la relación entre las cantantes y ADOR, compañía que pertenece a HYBE, se complicó. Las diferencias llegaron a los tribunales después de que las artistas anunciaran que querían terminar sus contratos exclusivos, una decisión que la empresa rechazó.

En medio de esta disputa, una investigación de The New York Times dio a conocer nuevos detalles sobre los documentos que las integrantes firmaron cuando eran menores de edad. Entre los puntos que más llamaron la atención están las condiciones relacionadas con su descanso, sus relaciones sentimentales y, especialmente, el permiso que tenía la compañía para utilizar sus voces e imágenes mediante inteligencia artificial.

¿Qué decían los contratos que NewJeans firmó con ADOR?

La investigación de The New York Times se basó en un contrato de 2022 que fue revisado por cinco especialistas en leyes. En ese momento, las integrantes de NewJeans tenían entre 14 y 17 años, por lo que sus padres participaron en el proceso de firma.

IG: newjeans_official

Al revisar el documento, los expertos encontraron varias condiciones que podían perjudicar a las jóvenes y que eran diferentes de las recomendaciones establecidas en el contrato estándar para artistas de Corea del Sur.

Los documentos fueron preparados por el equipo legal de HYBE y contenían apartados que regulaban tanto las actividades profesionales de las cantantes como algunos aspectos de su vida privada.

Además, la investigación encontró que las condiciones eran difíciles de modificar, incluso cuando los familiares de las artistas manifestaban dudas sobre lo que estaban aceptando.

ADOR podía utilizar las voces e imágenes de NewJeans con inteligencia artificial

Uno de los descubrimientos más llamativos está relacionado con los derechos que ADOR obtuvo sobre la identidad de las integrantes.

El contrato permitía a la empresa utilizar sus nombres, fotografías, imágenes, voces e incluso su escritura después de que terminara su relación laboral con ellas.

Esto significa que, de acuerdo con las condiciones del documento, ADOR podía seguir utilizando elementos relacionados con las cantantes aunque sus contratos llegaran a su fin en 2029.

Lo que más llamó la atención fue que el acuerdo también contemplaba el uso de inteligencia artificial para crear versiones digitales de las artistas.

Entre las posibilidades mencionadas estaban la creación de chatbots y la clonación de sus voces, tecnologías que permiten generar conversaciones o reproducir una voz mediante herramientas digitales.

El documento también permitía que la empresa cediera determinados derechos a terceros, por lo que su uso no necesariamente quedaría limitado a la propia agencia.

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Esta condición era diferente de lo establecido en el contrato estándar surcoreano, que contempla que los derechos de uso del nombre, imagen y voz de un artista terminen cuando finalice el acuerdo.

No obstante, los especialistas consultados por The New York Times aclararon que todavía existen dudas sobre si estas cláusulas podrían hacerse valer legalmente en caso de que fueran cuestionadas ante un tribunal.

NewJeans también tenía restricciones sobre sus relaciones amorosas y su descanso

Las condiciones del contrato no se limitaban al uso de la imagen de las cantantes. También existían reglas relacionadas con su comportamiento dentro y fuera de sus actividades musicales.

Entre los términos utilizados aparecían expresiones como "actitud poco sincera", "relaciones sentimentales inapropiadas" y "negligencia en la autogestión".

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Los especialistas señalaron que estas expresiones eran poco claras y podían permitir que la compañía interpretara distintas conductas como incumplimientos del contrato.

También se establecía que las integrantes no podían realizar declaraciones públicas que perjudicaran la reputación de la empresa, incluso cuando lo que dijeran fuera verdadero.

Por otra parte, el documento no incluía algunas protecciones especiales para artistas menores de edad, entre ellas las relacionadas con el derecho a estudiar, dormir y descansar.

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Una fuente consultada por el periódico estadounidense aseguró que, durante su preparación, era común que las integrantes practicaran hasta las dos de la madrugada.

En ese periodo, cuatro de las cinco jóvenes dejaron sus estudios, aunque HYBE aseguró que nunca las obligó a abandonar su educación y que cumplía con las leyes de protección infantil.

Los procedimientos estéticos y las multas también estaban incluidos en los contratos

Las cláusulas relacionadas con la apariencia física fueron otro de los aspectos cuestionados.

Según la investigación, las integrantes debían reembolsar una parte importante de los gastos correspondientes a cirugías estéticas y tratamientos para el cuidado de la piel realizados durante su entrenamiento.

Dos fuentes señalaron que, antes de su debut, las jóvenes fueron fotografiadas desde distintos ángulos y algunas recibieron sugerencias para realizarse procedimientos estéticos. HYBE rechazó haber obligado a las cantantes a someterse a cirugías y aseguró:

"Ni siquiera recomendamos cirugías estéticas ni procedimientos que vayan en contra de la voluntad de la persona".

Además, el contrato contemplaba una forma de calcular las penalizaciones económicas por incumplimiento que también generó dudas entre los especialistas.

A diferencia del modelo estándar, que toma en cuenta el promedio mensual de ingresos, el documento de NewJeans consideraba únicamente los meses en los que se habían generado ganancias.

Esto podía provocar que las cantidades exigidas a las artistas fueran mayores en caso de incumplimiento.

¿Qué ha pasado con NewJeans y su conflicto con ADOR?

La publicación de estos documentos ocurre después de varios enfrentamientos entre NewJeans y su agencia.

En octubre de 2024, Hanni acudió a la Asamblea Nacional de Corea del Sur para hablar sobre el trato que, según su testimonio, había recibido dentro de la compañía.

Un mes después, las cinco integrantes anunciaron públicamente su intención de terminar sus contratos exclusivos, al considerar que la confianza con ADOR se había perdido.

La empresa rechazó esa decisión y sostuvo que los acuerdos seguían vigentes, por lo que comenzó un proceso legal para defender su postura.

En marzo de 2025, un tribunal impuso restricciones a las actividades independientes del grupo mientras continuaba la disputa.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, ADOR anunció la rescisión del contrato de Danielle y presentó una demanda por daños y perjuicios contra ella y otras personas, entre ellas un integrante de su familia.

La defensa de la cantante consideró que estas acciones eran una represalia relacionada con el conflicto contractual.