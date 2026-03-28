De estrella infantil a actriz de teatro: Lara Campos debuta en Matilda El Musical

Recibida con aplausos, la cantante infantil Lara Campos debutó en el teatro musical y lo hizo a lo grande con su participación en Matilda El Musical, una de las producciones más esperadas en México.

Con tan solo 13 años, Lara Campos se ha consolidado como una de las estrellas infantiles más queridas por el público. Su talento musical y actoral la han llevado a formar parte del elenco de esta puesta en escena que llegó el 13 de marzo de 2026 con una gran producción a la Ciudad de México.

Lara Campos debuta en Matilda El Musical y conquista el escenario

Bajo la producción de Alejandro Gou, la intérprete de “Rhenné” tuvo su primera función en el teatro, una experiencia que describió con entusiasmo y emoción.

Con la sonrisa que la caracteriza, la joven artista compartió que se ha preparado intensamente para este nuevo reto en su carrera, tomando clases de canto, baile y actuación.

“Pues la verdad que todo: canto, baile, actuación y fue un proceso muy bonito y divertido”, contó, previo a su debut en el Centro Cultural Teatro 1.

Lara Campos hace su debut en teatro con Matilda El Musical Foto: Excélsior / Daniel Betanzos

Lara Campos y su hermana Gloria Aura comparten escenario

Uno de los aspectos más especiales de esta producción es que Lara comparte escenario con su hermana, Gloria Aura, quien da vida a la entrañable Srta. Miel, un personaje querido por su bondad y su amor por enseñar a los niños.

Para Lara, esta experiencia ha sido también una oportunidad de aprendizaje y admiración hacia su hermana.

“He visto un lado de ella que nunca había visto porque, como somos familia, no me había tocado verla en una producción y ha sido increíble. Le he aprendido demasiadas cosas”, expresó.

Aunque el teatro musical representa una experiencia muy emocionante para la joven artista, Lara asegura que su pasión por la música seguirá siendo una parte fundamental de su carrera.

“Sí, es una parte muy divertida, pero jamás voy a dejar de hacer mi música, que también es algo que disfruto”, dijo.

Lara Campos hace su debut en teatro con Matilda El Musical Foto: Excélsior / Daniel Betanzos

Mensaje de Lara Campos para los niños

A sus 13 años, Lara Campos ya cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y se ha convertido en un referente para muchos niños.

La cantante comenzó su carrera desde los 4 años y ha participado en proyectos de televisión. Entre sus éxitos destaca su interpretación del tema Rhenné, que se ha vuelto especialmente popular en TikTok.

Con emoción, la joven artista compartió un mensaje para los niños que sueñan con dedicarse al arte.

“Les digo que se preparen bien, que tomen todas las clases que puedan, que sigan sus sueños siempre y que estén listos para cuando las oportunidades lleguen”.

Lara Campos es una de las cuatro niñas que alternarán funciones para dar vida al personaje de Matilda.

Lara Campos hace su debut en teatro con Matilda El Musical Foto: Excélsior / Daniel Betanzos

Matilda El Musical: una historia mágica que llega a los escenarios de México

La obra, basada en la novela del escritor Roald Dahl, se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 y ofrece una experiencia llena de magia y emoción para el público.

La historia sigue a Matilda, una niña extraordinariamente inteligente que es ignorada por sus padres, el Sr. Wormwood y la Sra. Wormwood, personajes interpretados por Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado.

Lara Campos hace su debut en teatro con Matilda El Musical Foto: Excélsior / Daniel Betanzos

Con una atmósfera envolvente, la producción también presenta a la temida directora Tronchatoro, interpretada por Jaime Camil, quien odia a los niños y pone a prueba el valor de los estudiantes.

Lara Campos inicia una nueva etapa en su carrera artística, con este debut teatral, consolidándose como una de las figuras infantiles más queridas del público y demostrando que su talento sigue creciendo sobre los escenarios.