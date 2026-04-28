José Ron confirma ruptura con Lizy Martínez; asegura que fue una decisión consciente

El actor mexicano José Ron causó sorpresa al anunciar el término de su relación con Lizy Martínez, con quien sostuvo un noviazgo de poco más de un año. La noticia salió a la luz durante un encuentro con la prensa, espacio en el que el protagonista de melodramas habló con franqueza sobre su situación sentimental.

La revelación provocó diversas reacciones entre sus seguidores, en parte porque el actor ha sido considerado como uno de los solteros más cotizados dentro del medio del espectáculo.

José Ron confirma su separación de Lizy Martínez, revela las razones de la decisión IG

Una separación desde la madurez

Durante un encuentro con medios de comunicación, José Ron confirmó que su relación con Lizy Martínez llegó a su fin tras poco más de un año de noviazgo. El actor explicó que la decisión fue tomada en conjunto, sin conflictos ni polémicas.

Fue una decisión de los dos, fue una decisión muy consciente.

El actor evitó profundizar en detalles personales; sin embargo, sus palabras dejaron ver que la relación atravesó un momento de estancamiento. “Cuando ya también algo no avanza, también hay que ser maduros y tomar decisiones”, añadió.

Con estas declaraciones, dejó claro que actualmente se encuentra soltero y enfocado en su vida personal y profesional, marcando así el cierre de una etapa significativa.

José Ron confirma su separación de Lizy Martínez, revela las razones de la decisión IG

De romance discreto a relación mediática

La historia entre José Ron y Lizy Martínez se hizo pública en abril de 2025, cuando ambos compartieron imágenes juntos tras asistir a una boda. Aquellas fotografías confirmaron los rumores que ya circulaban en torno a un posible romance.

A partir de ese momento, la pareja comenzó a mostrarse de forma más constante en redes sociales y eventos públicos. Aunque optaron por mantener ciertos aspectos de su relación en privado, su presencia conjunta llamó la atención del público y de los medios.

José Ron confirma su separación de Lizy Martínez, revela las razones de la decisión IG

El noviazgo se extendió por poco más de un año, periodo en el que se consolidaron como una pareja visible dentro del entorno de las telenovelas. Su dinámica, caracterizada por momentos compartidos y cierta discreción, contribuyó a generar interés en torno a su historia.

Hasta ahora, Lizy Martínez no ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura. De acuerdo con reportes, la actriz ha preferido mantener un perfil bajo, sin pronunciarse en entrevistas ni redes sociales tras el anuncio del actor.

José Ron confirma su separación de Lizy Martínez, revela las razones de la decisión IG

Reacciones en redes y el regreso del “soltero de oro”

Tras confirmarse la separación, José Ron volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Usuarios retomaron el apodo de “soltero de oro”, una etiqueta que lo ha acompañado en distintas etapas de su carrera.

El actor ya había reaccionado anteriormente a este tipo de calificativos en entrevistas, como la que concedió al programa El gordo y la flaca, donde abordó el tema con sentido del humor y una postura clara sobre su visión del amor.

Siempre hay momentos para todo y a cada uno de nosotros nos toca en diferentes momentos; a mí no me ha tocado y si me toca más adelante, qué padre… yo disfruto mucho cada etapa de mi vida.

Además, negó la idea de convertirse en un “novio fugitivo”, una expresión que surgió en redes sociales. “No me escaparía, si llega ese momento sería el más feliz porque es un gran paso… pero no, no me iría corriendo”, aclaró.

José Ron confirma su separación de Lizy Martínez, revela las razones de la decisión IG

La confirmación de su ruptura marca un nuevo capítulo en la vida de José Ron, quien ha mantenido una carrera sólida en la televisión mexicana y una relación cercana con su audiencia. Su decisión de hablar abiertamente sobre el tema refleja una intención de evitar especulaciones y mantener claridad frente a sus seguidores.

La historia entre ambos concluye sin conflictos públicos, con declaraciones que apuntan a una decisión tomada desde la reflexión y el acuerdo mutuo, cerrando así una etapa que, durante más de un año, formó parte de la conversación en el mundo del espectáculo.