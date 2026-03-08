Indira Cato lleva al cine la historia de Olimpia Coral y la lucha contra la violencia digital

El simple hecho de ir a un llamado para una filmación, ya resulta angustiante para miles de mujeres que se dedican a hacer cine en cualquiera de sus ámbitos, desde los rubros más técnicos, hasta ser protagonista de un filme. Así lo confirma la cineasta Indira Cato a Excélsior, quien tuvo que crear un entorno propicio para que Olimpia Coral Melo (impulsora de la ley Olimpia) se sintiera segura de participar en su proyecto.

Las mujeres estamos cansadas de vivir con miedo, siento que ya no podemos seguir así, quedarnos estáticas, ya no podemos recibir noticias tan desoladoras, ver más noticias, más tragedias, pasa que ya no sabes qué hacer, a dónde moverte; cuando veo las noticias o veo algo desgarrador, me dan ganas de meterme en mi cama y que se acabe el mundo”, siente Indira.

La cinta se presenta en varias salas del país o en la Cineteca Nacional. Fotos: Cortesía de la producción

Además de la violencia que viven en diferentes rubros, espacios de distintas maneras, Indira se dio cuenta al comenzar a formar su equipo para su película (que le valió el premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia) que existía una violencia sistemática en las producciones cinematográficas: nadie, o muy pocas personas, recomiendan mujeres.

Cada vez hay más mujeres que están haciendo cine de calidad, cada vez somos más, pero estamos expuestas a otro tipo de violencias, igual que en otros espacios estamos cambiando las cosas, pero para volver la producción un espacio seguro empezamos creando un equipo de puras mujeres para acercarnos a Olimpia, muy pronto esa iniciativa se convirtió en otra lucha”, recuerda Indira.

Nos dimos cuenta que no es tan fácil que te recomienden mujeres en cabezas de área, y ahora vamos avanzando, en serio nadie recomienda mujeres, y las mujeres no llegan a esos puestos y su currículum no crece y no pueden acceder a los puestos precisamente porque nadie las recomienda, nadie las acepta, afortunadamente haciendo esta película sentimos que además de lograr espacios seguros estamos inspirando a más mujeres”.

Llamarse Olimpia cuenta la historia de Olimpia Coral Melo, mujer que fue violentada de una forma que no estaba penada por la ley, difundieron contenido íntimo de ella que atentó contra su salud mental y repercutió en su vida profundamente sin que existiera una vía para encontrar justicia; hoy, sus acciones, su iniciativa, se convirtieron en la Ley Olimpia, una realidad en México que comienza a llegar a otras partes del mundo.

Fotos: Cortesía de la producción

Queremos ser sujetas de derecho, vivir tranquilas y seguras, aquí nos queda un largo camino por recorrer, todas estamos expuestas a violencias, normalizamos vivir con miedo y creemos que es importante ser parte, contribuir al cambio, a la conversación para empezar, así fue como empezamos con Llamarse Olimpia, y esto no es lo único, pero fundamental, para mí es insólito lo que está sucediendo, las mujeres están tomando las riendas del asunto, se está avanzando no a la velocidad que nos gustaría, pero sí sentimos que no todo está perdido y que hay gente haciendo cosas para cambiar la realidad”, expresa la cineasta.

Parte de seguir manteniendo una dinámica segura, y sobre todo que vaya en la línea de los intereses del proyecto, que es llegar al mayor público posible sin permitir que distribuidoras definan otros tiempos, Llamarse Olimpia también se distribuye de manera independiente.

Queríamos tener absoluta agencia con qué sucedía con el documental, la mayoría de las películas que logran exhibirse cuentan con apoyo del Imcine o Eficine, en nuestro caso fue distinto, por la fecha no queríamos que se nos fuera tan lejos y meter a Eficine implicaba alargar mucho la espera para el estreno, decidimos que podíamos intentar hacerlo por nuestro lado, y probar qué pasa cuando te emancipas, por supuesto que estamos agradecidos porque sin el apoyo del gobierno esto no hubiera salido, pero queríamos hacerlo por nuestra cuenta”.

En el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

La película se estrenó este fin de semana en cines de México, e incluso otros cineclubes y cines independientes como Cine Tonalá.

Muy emocionadas, agotadas, estuvimos en festivales, la recepción fue muy buena, los festivales siguen siendo limitados, no dejan que mucha gente vaya a ver la peli, ahora nos aventuramos, es una película que trata un tema social que es muy relevante y creemos que lo más importante es difundirlo, concretar su ciclo, que conviva con los espectadores, poder ir a varios lugares del país a encontrar espacios alternativos”, detalla Indira.

La fecha convive directamente con el 8 de Marzo un día que se vuelve una jornada de lucha, al que Indira espera que su documental pueda contribuir al debate y la conversación.

PARA VERLA:

Dirección: Indira Cato.

Duración: 75 min.

Producción: Hugo Chávez Carvajal e Indira Cato. Guion: Indira Cato, Jazmín Cato Sosa. Fotografía: Laura Miranda.

