Hará unos cuantos años que la vida de los mexicanos se paralizaba de lunes a viernes justo a la hora de la telenovela del momento. Sin embargo, el paradigma cambió. ¿Por qué dejamos el llanto, las cachetadas y el sinfín de capítulos?

Con la llegada de plataformas como Netflix, Disney+, Viki y Prime Video, desembarcó un repertorio nunca antes visto de dramas asiáticos que transformaron nuestro consumo de entretenimiento, ahora no se detiene la vida a una hora exacta, se hace en cualquier momento, al alcance de un botón.

Hallyu: El fenómeno que jubiló a la telenovela Netflix

K, C, J y Lakorns: El mapa del drama

Aunque popularmente solemos llamar a todo “dorama”, el término es técnicamente una transliteración japonesa de la palabra drama. Es como llamar “tequila” a todos los destilados de agave: cada región tiene su nombre y su esencia:

J -Dramas (Japón): Son los "doramas" originales . Suelen ser breves (10 a 12 episodios) y priorizan la reflexión social o historias de la vida cotidiana (slice of life).

. Suelen ser breves (10 a 12 episodios) y priorizan la reflexión social o historias de la vida cotidiana (slice of life). K-Dramas (Corea del Sur): El estandarte de la Ola Coreana . Con series de 16 a 20 episodios, dominan la mezcla perfecta entre romance, acción y suspenso con una factura técnica impecable.

. Con series de 16 a 20 episodios, dominan la mezcla perfecta entre romance, acción y suspenso con una factura técnica impecable. C-Dramas (China): Ganando terreno en México, destacan por sus historias épicas de fantasía (Xianxia) o dramas históricos de hasta 40 capítulos.

Lakorns (Tailandia): Historias que recuperan la intensidad del melodrama clásico, con tramas apasionadas y giros inesperados.

Hallyu: El fenómeno que jubiló a la telenovela Netflix

Adicción con causa: El arte del Slow Burn

Si hay algo que agradecer al streaming es la oportunidad de vivir maratones épicos donde es imposible pausar tras el primer episodio. Este deseo irrefrenable tiene una razón psicológica: estas series apelan a la universalidad de los sentimientos bajo un código de respeto y delicadeza que el contenido occidental ha perdido.

A diferencia del ritmo acelerado de Hollywood, los dramas asiáticos dominan el arte del slow burn (romance a fuego lento). En estas historias, cada mirada sostenida y cada roce accidental de manos se siente como un evento sísmico.

Esta narrativa genera una descarga de dopamina constante que mantiene al espectador al borde del asiento, ofreciendo una vía de escape idílica donde la lealtad, la familia y la superación personal son el eje central, todo enmarcado por bandas sonoras (OST) diseñadas para erizar la piel.

Hallyu: El fenómeno que jubiló a la telenovela Netflix

De la semilla de 2002 al éxito global

En una sociedad que creció inmersa en la televisión, los K-Dramas resultaron una bocanada de aire fresco. La semilla se plantó en el año 2002 con la transmisión en televisión abierta de Todo sobre Eva.

Proyectada inicialmente por Canal 11 y luego por Canal 22, esta historia de rivalidad periodística llegó como parte de un intercambio cultural derivado del Mundial Corea-Japón, sembrando el inicio de la "Ola Coreana" (Hallyu) en nuestro país.

Hoy, la accesibilidad es total. Netflix lidera con fenómenos globales como El Juego del Calamar o Aterrizaje de emergencia en tu corazón, mientras que plataformas especializadas como Viki Rakuten ofrecen una experiencia profunda con subtítulos creados por fans.

Incluso la televisión abierta ha retomado el camino; canales como Imagen Televisión han tenido gran éxito con títulos como Señor Reina, demostrando que el doblaje al español neutro ha sido la llave para conquistar a las generaciones que antes solo veían novelas locales.

Lo que empezó como un experimento cultural hoy es una comunidad global sin fronteras. Y tú, ¿ya eres parte de ella?