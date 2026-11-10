Godzilla conquista CDMX con exposición gratuita: ¿dónde ver las piezas traídas desde Japón?

Los fanáticos de Godzilla tienen una nueva parada obligada en la Ciudad de México. Una exposición dedicada al famoso monstruo japonés abrió sus puertas con una propuesta que reúne esculturas de gran formato, objetos originales provenientes de Japón y actividades para conocer más sobre la historia de uno de los personajes más emblemáticos del cine.

El recorrido rinde homenaje al cineasta Takashi Yamazaki y permite explorar las distintas etapas de Godzilla, desde su primera aparición en 1954 hasta su evolución como un fenómeno de la cultura popular. Además, recupera el lado más oscuro de la criatura, que volvió a cobrar fuerza con el reconocimiento internacional de Godzilla Minus One.

La muestra combina elementos históricos con experiencias interactivas y propuestas artísticas que buscan acercar a los visitantes al universo del kaiju. Lo mejor es que la entrada es gratuita.

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¿Qué encontrarás en la exposición de Godzilla en CDMX?

Desde el acceso, los asistentes se encuentran con una de las piezas más llamativas del recinto: una enorme pata de Godzilla elaborada con materiales reciclados por el artista mexicano Héctor Emmanuel.

Pero esa es apenas una parte de lo que ofrece la exhibición. En diferentes espacios se instalaron dioramas que esconden pequeñas escenas de enfrentamientos entre monstruos. Para descubrirlos, los visitantes deben mirar a través de unas aberturas en las paredes, donde encontrarán ciudades en miniatura iluminadas con luces de neón y ambientadas con los característicos rugidos de estas criaturas.

También hay una instalación inspirada en el cartel de una de las películas, con un efecto tridimensional que permite a los asistentes tomarse fotografías y sentirse dentro del universo de Godzilla.

Foto: Museo Casa de Carranza INAH

¿Qué figuras y objetos originales forman parte de la muestra?

Los coleccionistas y seguidores de la franquicia encontrarán varias piezas de interés en las vitrinas. Entre ellas destaca una selección de figuras de Bandai que permite apreciar los cambios que ha tenido el monstruo a lo largo de las décadas, desde su diseño original de 1954 hasta la versión conocida como Burning Godzilla.

La colección también incluye una réplica de la cabeza utilizada en la atracción de Godzilla en Nijigen no Mori, Japón, así como una figura dedicada al primer actor que interpretó al personaje dentro del famoso traje.

La exposición también abre espacio al talento mexicano con obras intervenidas por artistas nacionales. Las propuestas incluyen ilustraciones, esculturas, art toys y hasta molcajetes transformados con referencias al monstruo japonés.

Foto: Facebook Eduardo Aguilar Lino

¿Qué actividades gratuitas puedes realizar durante la visita?

Además de contemplar las piezas, el recinto cuenta con actividades complementarias para que el público tenga una experiencia más amplia.

Entre las opciones se encuentran ciclos de cine, murales colaborativos y talleres en los que los asistentes pueden realizar dibujos o probarse tatuajes temporales inspirados en Godzilla.

Quienes quieran conocer más sobre la historia de la franquicia y los detalles de las figuras exhibidas también pueden sumarse a las visitas guiadas, disponibles de martes a domingo hasta las 15:00 horas.

Foto: Facebook Eduardo Aguilar Lino

¿Hasta cuándo estará la exposición de Godzilla y dónde se encuentra?

La exhibición permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027 en el Museo Casa de Carranza, ubicado en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Esta es una oportunidad para acercarse a la historia de Godzilla, descubrir algunas de las piezas más representativas de la franquicia y conocer cómo este monstruo pasó de ser una representación de los temores nucleares del Japón de la posguerra a convertirse en un referente mundial del cine y la cultura popular.