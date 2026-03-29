Frieren: Más allá del final del viaje, el anime que emociona sin prisa alista temporada

Frieren: Más allá del final del viaje ha logrado algo inusual en el mundo del anime contemporáneo: cautivar a la audiencia sin sostenerse en batallas frenéticas, sino mediante el silencio y la contemplación, dos cosas que parecen cada vez más lejanas del día a día y más aún de las producciones televisivas.

Por eso su cierre de segunda temporada dejó a los fans con el corazón en la mano, pero la emoción se reavivó con el reciente anuncio de una tercera entrega, en la que Erika Ugalde (Frieren) y Azucena Estrada (Fern), las actrices mexicanas que dan vida a esta travesía emocional, ven cosas que no tiene ningún otro ánime en la actualidad.

El doblaje como refugio del tiempo Para Azucena Estrada, el disfrute del proyecto es gracias al tono, delicado, silencioso, pero aún más por ser dirigida por su propio padre en la cabina de doblaje; el paso del tiempo y la pérdida que aborda el anime cobra una dimensión profunda.

El tiempo en cabina se me pasa muy rápido porque estoy disfrutando lo que está diciendo el personaje, cada escena es un ‘¡uff!’. Gracias por este momento. Siempre termino reflexionando sobre mi vida, mis relaciones y mi tiempo con mi papá”.

Erika Ugalde comparte la emoción de su colega; la historia logró que la actriz sintiera que esta segunda etapa terminara cuando apenas comenzaba a disfrutar.

Siento que esta temporada se me fue rápido. La pasada fueron muchos más capítulos y estaba emocionada esperando mi turno de grabar. Ahora es como: ‘ay no, se me acabó muy pronto, espérenme, todavía tengo sentimientos que sacar’”, cuenta Erika, misma sensación que sintieron los fans con el final de la temporada.

Erika Ugalde y Azucena Estrada, en el estudio. Foto: Cortesía Crunchyroll

FRIEREN... CONTRA LA INMEDIATEZ

La serie pareciera seguir un ritmo distinto a la vida moderna. Hoy en un mundo donde las respuestas están a un clic de distancia, Frieren Frieren: Más allá del final del viaje puede ser un recordatorio de que la sabiduría no se puede descargar, se adquiere viviendo.

Hoy en día tenemos todo tan rápido... agarramos el teléfono y ya tenemos la respuesta con un ChatGP, Frieren nos enseña: ‘No, espera, vive para que puedas aprenderlo. Respira, vive el momento, investígalo por ti misma’. Se trata de saber cuál fue la sensación, cuál fue la experiencia que te hizo madurar, en lugar de sólo ver una imagen rápida”.

Azucena coincide en que la serie invita a una “desconexión” necesaria del ruido externo para reconectar con lo interno.

Vivimos en una sociedad con mucho ruido y estímulos por todos lados, pero la historia nos invita a pensar: ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta esto?”.

EL DESAFÍO DE DOBLAR

Darle voz a una elfa que vive siglos, pero recién está descubriendo sus emociones, no fue tarea fácil para Erika, doblar implica respetar la esencia de la serie, su tono, su mensaje, y para lograrlo tuvo que usar una voz tranquila, pero cargada de intención.

Fue interesante descubrir esa línea donde, con pequeñas inflexiones, puedo demostrar sentimientos. Es muy bonito verla aprender, ver cómo ahora pone ‘ojitos’ o levanta un poco más la voz porque está aprendiendo a demostrar lo que siente”.

Y todo este trabajo, lo hacen con una intención, que el anime pueda llegar de forma veraz a su audiencia, y con suerte lograr su objetivo.

Me gustaría que permaneciera el amor a tu tribu, ese cariñito con tu gente”, dice Azucena.

Quiero que permanezca lo que Frieren me dejó emocionalmente: la nostalgia, la conexión con mis colegas y la importancia de vivir el momento”.

Pero no todo se trata de lecciones, una serie es también para divertirse, para imaginar, para soñar qué haría cada una si fuera la elfa protagonista, esa que es famosa por recolectar hechizos aparentemente insignificantes.

Yo tendría el hechizo de ‘salsita eterna’ Me gusta el picante, soy muy mexicana. Inútil en la vida, ¡pero que todo pique!”, dijo Erika.

Inútil en la vida, pero necesario”, bromea Azucena, que optaría, confesó, por ese hechizo que pusiera todo picante, desde un mango hasta unas papitas.

cva*