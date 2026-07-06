Flea de Red Hot Chili Peppers manda mensaje de amor a México tras su eliminación del Mundial 2026

Flea de los Red Hot Chili Peppers se ganó el cariño de miles de mexicanos después de compartir un emotivo mensaje tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026. Mientras la tristeza invadía a la afición por la derrota ante Inglaterra en los octavos de final, el músico aprovechó sus redes sociales para expresar el vínculo que mantiene con México desde hace décadas.

El domingo 5 de julio terminó el sueño del Tri en el Mundial 2026 luego de caer 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. La eliminación dejó sin celebración a los aficionados, pero también provocó múltiples reacciones de figuras internacionales que siguieron de cerca el torneo.

En medio de esos comentarios, Flea destacó por enviar un mensaje de apoyo y cariño hacia México, el cual rápidamente fue compartido por miles de usuarios que agradecieron sus palabras en un momento complicado para la afición.

El emotivo mensaje de Flea para México

A diferencia de otros artistas que mostraron su apoyo a Inglaterra antes y después del partido, el bajista de Red Hot Chili Peppers optó por dedicar unas palabras a los mexicanos.

“México, los amo”.

Instagram

La publicación despertó la curiosidad de un usuario, quien le preguntó por qué sentía tanto afecto por el país. Flea respondió con un mensaje en el que recordó las experiencias que marcaron su juventud.

“Porque soy un chico de LA (Los Ángeles) y crecí con muchos amigos mexicanos increíbles, porque a principios de los ochenta bajaba a México con casi nada de dinero y dormía en la playa, y los pescadores me daban pescado y los locales me cocinaban por un dólar. Y México siempre ha sido parte de mi vida y ha sido amable conmigo. Amo México”.

Liam Gallagher celebró el triunfo de Inglaterra

Mientras Flea enviaba un mensaje de afecto a México, Liam Gallagher mostró una postura completamente distinta durante el Mundial.

Antes del encuentro entre ambas selecciones, el vocalista de Oasis publicó mensajes apoyando a Inglaterra e incluso bromeó con que el conjunto inglés vencería con facilidad al Tri.

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

Tras finalizar el partido, el cantante volvió a sus redes sociales para celebrar la clasificación de su selección a los cuartos de final.

La diferencia entre ambas reacciones llamó la atención de los usuarios, quienes compararon los mensajes de los dos músicos en redes sociales.

México quedó fuera del Mundial 2026

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 terminó en los octavos de final luego de perder 3-2 frente a Inglaterra.

Aunque el equipo mexicano logró acercarse en el marcador durante el encuentro, no consiguió completar la remontada y quedó eliminado del torneo. Con este resultado, Inglaterra avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega el próximo 11 de julio en Miami.