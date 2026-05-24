Festival Sueños 2026 enciende Chicago con J Balvin, Kali Uchis y orgullo latino

No importa cuál sea… lo importante es tener un sueño, perseguirlo y hacer todo para que se cumpla.

Y eso fue lo que sucedió ayer tanto para artistas, inmigrantes y ciudadanos de origen latino en el Festival Sueños, que se realiza este fin de semana en el Grant Park de Chicago, justo a unos metros del lago Michigan.

Los artistas que dejaron huella en el Festival Sueños 2026

En su quinta edición, Festival Sueños recibió a más de una decena de artistas y miles de asistentes que se reunieron en la llamada Ciudad de los Vientos para cantar, bailar, pero también para recordar la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos, su fuerza y poderío no sólo en las artes, sino en distintas áreas.

Las puertas para ingresar al área donde se realizó el festival —y que pudo seguirse a través de plataformas como Amazon Music, Prime y el canal Amazon Music en Vivo en Twitch— se abrieron alrededor de las 11:00 de la mañana para que la gente pudiera ingresar a disfrutar de los distintos exponentes en tres escenarios.

Sueños Rodolfo Monroy

Pese a que amaneció nublado en Chicago y había neblina que impedía ver los altos rascacielos que circundan el Grant Park, los rayos de sol hicieron hasta lo imposible por colarse y comenzar a calentar el ambiente.

No importaba que la temperatura fuera de 15 °C, con una sensación térmica de 12 °C a la sombra; el outfit era lo que importaba.

Los oufits que robaron miradas



Shorts, minishorts, blusas escotadas, tops o brasieres tipo bikini para ellas; o camisas ligeras y blusas transparentes para ellos —a lo más— comenzaron a inundar el espacio del Sueños, que contaba con una rueda de la fortuna, lugares de merchandising, comida, recargas electrónicas y bares para disfrutar durante toda la jornada.

Los primeros en aparecer en el Sueños Main Stage fueron Cachirula & Loojan, quienes comenzaron a calentar el ambiente ya con un cielo totalmente despejado. El dueto que triunfó en Coachella precedió a Elena Rose y a De La Rose, quienes compartieron lo mejor de sus éxitos ante un público ávido de música, artistas que hablan su mismo idioma y que han pedido por varias oportunidades como ellos.

Sueños Rodolfo Monroy

La celebración que exalta el poder latino

Desde Argentina llegó el rapero Paulo Londra y Tito El Bambino lo secundó ya entrada la tarde y con una baja en la temperatura.

El puertorriqueño aprovechó su conexión con el público para aventarse hacia ellos y lograr que lo tomaran entre sus brazos como un gesto de hermandad, aunque algunos hasta querían arrebatarle los anteojos.

La neblina empezaba a bajar y el ambiente parecía lleno de humo. Los altos edificios sobre la larga avenida Michigan apenas se veían, pero lo que sí estaba presente era la energía de la gente.

Inmigrantes y ciudadanos de origen latino fueron en su mayoría los asistentes al Sueños, pero también hubo un gran porcentaje de afroamericanos y caucásicos que gustan de los ritmos latinos que van del pop al perreo, lo urbano, el regional mexicano y el trap.

Manuel Turizo apareció en el escenario 15 minutos después de las cuatro de la tarde para ofrecer sus hits, para después ceder el escenario a Danny Ocean y posteriormente a Kali Uchis, quien llegó al escenario en un carruaje blanco y fue recibida por bailarines con grandes plumas al estilo de un show de Las Vegas.

Banderas mexicanas, en su mayoría, ondeaban entre la gente o en lo alto, pero también lo hicieron las peruanas, colombianas y ecuatorianas. Lo mismo ocurrió en el área de comida, donde de 35 puestos ubicados en una de las zonas, 25 eran de comida de origen mexicano y el resto correspondía a Puerto Rico, Argentina, Venezuela y Estados Unidos.

Y para cerrar un día de ensueño, no podía ser otro que uno que ha cumplido sus sueños y los ha vuelto realidad en distintos colores y formas: J Balvin.

El colombiano puso a bailar a las miles de almas que aún se encontraban en el Grant Park de Chicago alrededor de las nueve de la noche con sus temas de urbano y trap que han conquistado a millones.

Temas como Qué calor y el clásico Ginza estuvieron entre el selecto grupo de canciones que Jose (editor dejarlo sin acento) cantó para el respetable, y fue La canción la que que dedicó a los migrantes.

Para todos los migrantes que han abierto camino y están abriendo camino, fue uno de las frases que lanzó durante su momento en el escenario.

Mi gente e In Da Getto fueron los dos temas que dejó para el final —acompañado por varios bailares vestidos con gorras como del Chavo del Ocho, multicolores y flores en su atuendo—, mientras varias chicas se pusieron a perrerar hasta el piso antes de que el cielo explotara con fuegos artificiales.

Ya sin neblina como la que permaneció gran parte del día, pero con varios sueños cumplidos y la esperanza de regresar mañana.

Sueños Rodolfo Monroy

Para seguir

Puedes seguir el segundo día del Festival Sueños a través de Amazon Music, Prime Video y el canal en vivo de Amazon Music en Twitch.

Hoy se presentan (tiempo de México):

Yeri Mua (12:00)

Tokischa (14:00)

Los Tucanes de Tijuana (17:00)

Yandel Sinfónico (19:00)

Fuerza Regida (20:00)