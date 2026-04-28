ENHYPEN abre tercera fecha en México: ¿cuándo será la venta de boletos?

ENHYPEN pisará por primera vez México y los ENGENE, nombre que reciben sus fans, están muy emocionados. Aunque hace unos días el grupo agotó dos fechas, las esperanzas siguen vivas para sus seguidores que aún no tienen boleto.

El grupo confirmó que darán un tercer concierto en México, lo que sin duda son buenas noticias para todos los ENGENE. Si quieres ir al show que darán en CDMX, aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde se presentará ENHYPEN en México?

ENHYPEN hace unos días anunció que llegará a México por primera vez. El grupo confirmó un concierto en la Ciudad de México para el 11 de julio; los boletos se pusieron a la venta este 22 de abril y tras agotarse en la preventa para fans, se anunció un nuevo show.

La segunda fecha que se añadió en México se realizará el 12 de julio en la Arena Ciudad de México, la cual también se agotó en cuanto se pusieron a la venta los boletos.

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Pero no te preocupes que ya hay un tercer concierto anunciado, el cual se llevará a cabo el 14 de julio, así que aparta la fecha.

¿Cuándo será la venta de boletos para la tercera fecha de ENHYPEN en México?

Aunque para la primera fecha se realizó una venta para fans, con la cual debías de tener la ENGENE Membership, para la segunda fecha solamente se realizó una venta general y el tercer show recién anunciado, también tendrá esta dinámica.

Es decir, que para comprar tus boletos no será necesario tener la membresía, por lo que podrás adquirir tus entradas si ningún código y con cualquier tarjeta, ya sea de débito de crédito.

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Será este 28 de abril a las 10:00 AM en Superboletos cuando podrás comprar tus boletos para la tercera fecha de ENHYPEN en México.

Precio de boletos para los conciertos de ENHYPEN en México

A continuación, te mostramos los precios para los boletos de ENHYPEN en México. Toma en cuenta que estos costos ya cuenta con recargos. Además, también te incluimos el precio de los paquetes VIP, los cuales tienen beneficios como tener acceso al soundcheck y ser de las primeras en entrar al recinto.

BLOOD PACKAGE: $12,330

SAGA PACKAGE: $8,060

GA: $5,620

AMARILLO: $3,158

VERDE: $2,781

AQUA + SP: $2,279

MORADO: $1,966

CELESTE: $1,715

GRIS: $1,275

CAFÉ: $1,024

ROSA: $836

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PJG