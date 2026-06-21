El cuerpo no distingue la ficción: Jodie Turner-Smith revela el impacto de filmar en una cárcel

La actuación es, sin duda, uno de los vehículos con mayor poder para hacer sentir una ficción, pero ésta necesita forzosamente de la realidad para poder tener vida en una pantalla. Y en ese juego entre ambas, en el que bailan los actores, son ellos mismos los que reciben el impacto de las historias de primera mano.

Eso es justo lo que le sucedió a la actriz Jodie Turner-Smith durante la segunda entrega de La agencia, la serie que se estrena hoy por Paramount+, y en la que la británica tuvo que vivir experiencias que la marcaron en su actuación.

“En una segunda temporada puedes ir más profundo y es una oportunidad para mostrar más a la audiencia, para que el público aprenda más sobre el personaje, pero también para que tú aprendas más sobre el personaje a medida que vas en este viaje. Estuve muy emocionada por eso. Sabía mucho de lo que iba a pasar porque también soy un gran fan de la serie original, Le Bureau, pero es definitivamente tan interesante tomar ese pensamiento y conocer más a Samia. Filmamos en Marruecos y lo hicimos en lo que anteriormente era una cárcel y tenía ese tipo de energía muy única de un lugar así; de alguna manera, a veces la ropa, los lugares, las circunstancias, pueden transportarte a ello, y lo que tienes que hacer es simplemente ser y existir.

Así que, de muchas maneras, no había dificultad porque era simplemente una cuestión de entrar a la escena. Pero sí, definitivamente fue desafiante filmar ahí, no sólo por la pesadilla de saber que hay mujeres experimentando esto, que hay prisioneros viviendo eso ahora mismo, y quería asegurarme de que estaba dando una actuación que se siente basada en la realidad, pero también porque el cuerpo no reconoce lo que no es real. Entonces, cuando estás en estas circunstancias y empiezas a estar en la angustia, el miedo y la ansiedad, lo estás viviendo en tu cuerpo, y eso siempre es algo muy interesante para navegar”, compartió Jodie en entrevista con Excélsior.

La actriz interpreta a la Dra. Samia Sami Zahir, una antropóloga sudanesa y el interés amoroso de Martian, a quien Michael Fassbender es el encargado de dar vida, quien toma la peligrosa decisión de convertirse en agente doble para el MI6 con el fin de rescatar a su antiguo amor.

Michael Fassbender en La agencia Cortesía Paramount+

Para la actriz de 39 años darle vida a Sami en la primera temporada, y retomarla en la segunda, ha sido un reto actoral en el que tuvo que prepararse para poder ofrecer al público un buen trabajo.

“Siempre intento no quedarme atascada a lo que va a parecer, y ése es un ethos general que tengo sobre la vida, porque no sé qué va a pasar, sólo tengo una idea de dónde me gustaría llegar. Y luego, el viaje es la experiencia, así que creo que lo aproximé con una mente abierta y dura, y mirando cómo va todo a manifestarse.

“Puedo preparar mi trabajo, mis líneas y mis ideas sobre lo que creo que voy a estar pensando y sintiendo. Pero en el día a día, son todas las piezas diferentes que se unen, los otros actores, la visión del director, cómo me siento en ese momento. A veces preparamos algo y cuando llegamos allí su manifestación sale diferente, y siempre estoy abierta a todo eso, para que lo que suceda, pueda suceder”, agregó.

Si bien La agencia está basada en la serie francesa Le Bureau, es la estadunidense la que tiene, además de Fassbender y Richard Gere entre el elenco permanente, a George Clooney como productor de la misma, lo cual se convirtió en una experiencia por sí misma.

Sí, creo que somos muy afortunados de tener a George como uno de nuestros productores, y que él crea en este proyecto. Es un hombre sumamente talentoso y, obviamente, tiene muy buen gusto, así que definitivamente se sintió como un gran abrazo ser parte de algo que él apoya de esa manera.

“Durante esta segunda temporada no pude ver a George, pero lo vi una vez durante la primera, pero su presencia está ahí, lo sientes. Y sabemos que, colectivamente, nuevamente, con un gran grupo de personas que están poniendo todo esto junto, un gran grupo de actores, nuestros productores, George es, sin pensarlo, uno de mis productores favoritos con los que he trabajado en mi vida, pero en general todo el mundo apoya a los demás y eso te da la sensación y la certeza de que todos, sin excepción está a bordo con la misma visión.”

El aclamado thriller de espionaje está protagonizado por el dos veces nominado al Oscar, Michael Fassbender, junto a los nominados al Oscar Jeffrey Wright y Richard Gere. En esta entrega de La agencia, Martian, un agente que vive infiltrado incluso dentro de su propia vida, hará todo lo posible por salvar a Samia, su amante, quien permanece prisionera política en Sudán, incluso cruzar los límites de la traición. La única salida será ir todavía más profundo. Martian deberá caminar sobre una delgada línea si quiere salvar el amor, su vida y la misión.

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