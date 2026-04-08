Nodal revela que Ángela Aguilar le enseñó lo que es el amor; "no me ha pedido nada ha cambio"

Christian Nodal volvió a ser tema de conversación tras su paso por República Dominicana, donde además de ofrecer un concierto, también compartió detalles de su vida personal. El cantante mexicano se presentó en Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, un evento que reunió a cientos de seguidores y que también sirvió como escenario para hablar sobre su relación con Ángela Aguilar.

En medio de su estancia, el artista concedió una entrevista en la que abordó temas personales y profesionales. Sus declaraciones destacaron por la forma en que describió su matrimonio y cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor y la fama en los últimos años.

Nodal y Ángela Aguilar IG

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante la charla, el intérprete de música regional mexicana habló sobre el papel que Ángela Aguilar tiene en su vida. El cantante dejó ver que su esposa ha sido clave para encontrar estabilidad emocional en medio de la constante atención mediática.

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, expresó el cantante.

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El cantante también compartió aspectos de su vida con Ángela, mostrando una faceta más relajada fuera del escenario.

“Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No, yo: ‘No, espérate, ¿pero qué es eso?’ Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.

La relación entre ambos artistas ha sido comentada desde que se hizo pública. Esto se debe en parte a que su historia comenzó poco después de la separación de Nodal con la cantante Cazzu, con quien tiene una hija. Desde entonces, han sido objeto de opiniones divididas en redes sociales.

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Christian Nodal y la presión de la fama

Otro de los temas que abordó el cantante fue el impacto de la fama en su vida diaria. Aunque desde joven soñó con dedicarse a la música, reconoce que la exposición pública tiene un lado complicado.

“La meta siempre fue vivir de la música. O sea, sí, yo le pedí a la vida de todo, quería salir en televisión, quería, andar por todos lados, en las redes y demás, pero nunca especifiqué ni cómo, ni cuándo, ni quién”, comentó.

nodal y angela

Aun así, Nodal aseguró que alcanzar sus objetivos sigue siendo una satisfacción personal importante.

“Yo sé lo difícil que es llegar a cumplir un sueño”.

Sobre la posibilidad de exponer más su vida personal en televisión, fue claro al decir: “Dios guarde ese momento”.

Asimismo, explicó que la atención mediática ya es suficiente en su día a día.

“Las especulaciones llegan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada. Y, de verdad, creo que no soy tan interesante, ¿sabes?”.

PJG